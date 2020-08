가나 출신 방송인 샘 오취리가 과거 인스타그램에 올린 댓글로 인해 성희롱 논란에 휩싸였다.샘 오취리는 지난해 3월 자신의 인스타그램에 배우 박은혜와 함께 찍은 사진을 올렸다.사진 속 샘 오취리와 박은혜는 비슷한 색상의 옷을 입고 팔짱을 낀 다정한 모습으로 포즈를 취했다.이에 한 외국인 누리꾼은 "Cute. once you go black you never go back"이란 댓글을 달았다. 샘 오취리는 이에 댓글로 "Preach"라고 답했다. 'preach'는 '설교하다' '전하다' 등의 뜻을 담은 영어 단어다.샘 오취리의 댓글은 뒤늦게 온라인 커뮤니티를 통해 전해지면서 논란이 됐다. 샘 오취리가 'preach'라고 공감을 표한 문제의 댓글 내용이 흑인과 한번 성관계를 맺으면 다시는 다른 인종과 성관계를 갖기 힘들다는 뜻이라는 것이다.샘 오취리의 이같은 댓글은 그가 앞서 불거진 '관짝소년단' 논란으로 크게 질타를 받은 뒤에 알려진 것이어서 파장이 클 것으로 보인다.앞서 샘 오취리는 의정부고 학생들이 '관짝소년단'을 패러디해 찍은 졸업사진을 인스타그램에 올리고 얼굴을 검게 표현한 데 대해 불쾌함을 토로했다.그는 불쾌한 입장을 전하는 글에서 내용과 전혀 상관 없는 'teakpop'(K팝 가십)이란 해시태그를 덧붙이고 일부 오해를 부를 수 있는 단어를 사용해 누리꾼들의 질타를 받았다.이후 샘 오취리는 인스타그램에 "제가 올린 사진과 글 때문에 물의를 일으키게 된 점 죄송하다"며 "Teakpop 자체가 한국 Kpop에 대해서 안 좋은 얘기를 하는 줄 몰랐다"고 해명했다.하지만 최근 BBC 사운즈 프로그램에 출연해 "한국인들이 블랙페이스에 얽힌 역사를 잘 모르고 그것이 왜 모욕적인지 이해가 부족해 생긴 일"이라며 "대화를 원하지 않고 공격만 하려는 소수의 사람들은 어디에나 있다. 그들의 목소리가 더 커지면서 논란이 됐다"고 밝혀 다시 한 번 누리꾼들의 비판을 받았다.