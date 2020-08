[스포츠한국 모신정 기자] 그룹 방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 데뷔 이래 처음으로 영어 싱글 '다이너마이트(Dynamite)'(이하 '다이너마이트')을 선보이고 본격적으로 해외 시장 정조준에 나섰다.방탄소년단은 21일 오전 10시 30분 전세계 글로벌 기자들을 대상으로 기자간담회를 열었고 오후 1시(한국시간) '다이너마이트'의 음원과 뮤직비디오를 선보이며 본격 행보에 나섰다.21일 오후 1시 전 세계에 동시 발매된 디지털 싱글 '다이너마이트'는 지난 2월 발표한 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7' 이후 6개월 만에 공개하는 신곡이다.'다이너마이트'는 밝고 경쾌한 디스코 팝(Disco Pop) 장르의 곡이며, 조나스 브라더스(Jonas Brothers)의 '왓 어 맨 가타 두?(What A Man Gotta Do?)', 헤일리 스타인펠드(Hailee Steinfeld)의 '아이 러브 유스(I Love You's)'를 만든 뮤지션 데이비드 스튜어트(David Stewart), 제시카 아곰바르(Jessica Agombar)가 작사·작곡에 참여했다.방탄소년단의 소속사인 빅히트 엔터테인먼트는 21일 '다이너마이트'에 대해 "방탄소년단은 코로나19로 모두가 힘든 시기에 활력을 불어넣고자 하는 마음을 담아 이 곡을 완성했다. 'MAP OF THE SOUL : 7'을 통해 시련과 상처, 두려움 등 자신들의 진솔한 이야기를 노래로 표현했다면, 이번 '다이너마이트'에는 크게 '행복'과 '자신감'이라는 두 가지 메시지를 녹여, 삶의 소중함과 인생의 특별함을 얘기한다"고 전했다.코로나19 사태가 멤버들에게 야기한 무력감과 허탈감을 이겨낼 '돌파구'로서 방탄소년단은 데뷔 이래 처음 영어로 곡을 소화하는 새로운 도전에 나섰고, 디지털 싱글 발매는 당초 계획에 없었지만, 듣기만 해도 신나고 기분 좋아지는 '다이너마이트'를 전 세계 팬들과 함께하고 싶은 열망으로 서둘러 컴백 준비에 돌입했다는 설명이다.방탄소년단 지민은 21일 오전 10시 30분 전세계 글로벌 기자들을 대상으로 한 기자간담회에서 "전세계적으로 힘든 시기이고 모두가 얘기치 못한 상황이다. 우리도 계획한 것을 대부분 못이뤘다. 공연도 취소되고 솔직히 허탈감과 무력감을 느꼈다. 헤쳐나갈 무언가가 필요했을 때 (다이너마이트라는) 새로운 도전 기회 생겼다"며 영어 싱글을 내게 된 계기를 밝혔다.리더인 RM 또한 "'다이너마이트'의 발매 계획이 전혀 없었다. 하반기 낼 앨범을 준비하던 중 (평소 그렇듯)다양한 노래를 만나게 됐다. 그 중 '다이너마이트'를 만나게 됐고 우리가 시도해보고 싶은 신나고 너무 기분 좋은 곡이었다. 다들 춤을 추면서 신나게 녹음했고 팬들과 빨리 나누고 싶었다고 말했고, 뷔 또한 "곡을 받았을 때 모든 멤버가 좋아한 곡이었고 영어 가사가 멜로디에 더 잘 붙었다. 곡과 멜로디를 생각했을 때 영어로 부르는게 더 잘 어울리겠다"고 말하며 영어 싱글을 내게 된 계기에 대해 밝혔다.방탄소년단 진은 "이 곡을 통해 전하고 싶은 메시지가 있다면 힘든 상황이지만 극복하고 나아가자고 이야기하고 싶다. 희망과 응원의 메시지를 전하고 싶다. 가사 중 '환하게 불을 밝힐 거야'라는 부분이 있다. 가사 역시 밝고 경쾌하기에 많은 분들이 듣고 힘을 내주시면 좋겠다"며 곡이 전하고 싶은 메시지에 대해 밝히기도 했다.방탄소년단은 기존 앨범 수록곡들을 오후 6시에 발표하던 관행과 달리 '다이너마이트' 음원과 뮤직비디오를 21일 오후 1시에 발표하면서 국내 시장 외에도 북미, 유럽 등 해외 팬들에게 동시에 신곡을 선보이겠다는 계획을 공고히 했다.이는 기존 국내 앨범 발매와 관련한 신곡 소개가 멜론 등 국내 음악사이트의 순위 체계에 맞춰져 평일 오후 6시가 기준이었다면, 최근 미국 동부시간의 오전 0시에 해당하는 오후 1시 신곡 소개가 새로운 트렌드가 돼가고 있다.이날 공개된 '다이너마이트'는 경쾌하고 청량한 멜로디와 중독성 강한 후크 등이 인상적이다. 보컬 라인인 정국, 지민, 진, 뷔가 발랄하고 매력적인 고음과 상큼한 가창으로 곡을 이끈다면 RM, 슈가, 제이홉 등 랩라인도 평소의 호소력 넘치는 랩을 잠시 내려두고 매력 넘치는 음색으로 화음을 완성했다.특히 방탄소년단이 만들고 부른 곡이라는 사실을 모른다면 누가 들어도 미국 팝가수의 곡으로 들어도 손색 없을 영어 발음과 물 흐르듯 귓가에 흐르는 창법 등도 인상적이다."Life is sweet as honey. Yeah this beat cha ching like money. Disco overload I’m into that I’m good to go. I’m diamond you know I glow up. Hey, so let’s go. Cos ah ah I’m in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Shining through the city with a little funk and soul. So I’mma light it up like dynamite, woah"(인생은 꿀처럼 달콤해 이 비트는 부티가 나지. 디스코 파티, 난 좋아 준비 됐어 난 다이아몬드 빛나는거 알잖아. 오늘밤 나는 별들 속에 있으니 내 안의 불꽃들로 이 밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐. 펑크와 소울로 이 도시를 밝혀. 빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼) 등 경쾌한 곡조에 맞춰 등장하는 밝고 경쾌한 가사도 코로나 19로 우울감에 빠져 있는 전세계 팬들을 위로할 수 있을 것으로 보인다.RM은 '다이너마이트'의 곡 소개를 하면서 "굉장히 신나는 노래다. 디스코 팝 장르이며 처음부터 끝까지 신나고 싱그럽다. 멜로디와 안무가 많은 분들이 쉽게 따라 하실수 있을 거다. 많은 분들이 이 곡을 듣고 활력을 가지면 좋겠다"고 밝혔다.또한 이날 발매 직후 '다이너마이트' 뮤직비디오는 공개 20분 만에 1000만뷰를 돌파하며 방탄소년단이 기존 보유했던 최단 1000만뷰 기록을 갈아치웠다. 공개 한 시간 뒤인 오후 2시에는 2000만뷰를 넘어섰다. 뮤비 공개 6시간 만인 21일 오후 7시 현재 조회수 4000만을 넘기며 무서운 속도로 고공 질주 중이다.발매 직후 '다이너마이트' 뮤직비디오는 공개 20분 만에 1000만뷰를 돌파하며 자신들이 가지고 있단 최단 1000만뷰 기록을 갈아치웠다. 공개 한 시간 뒤인 오후 2시에는 2000만뷰를 넘어섰다.이날 선보인 뮤직비디오는 다분히 미국이 배경인 것으로 여겨지는 다락방 내부와 도넛 표지판과 가게, 레코드 숍, 농구코트, 아이스크림 트럭, 디스코 텍, 화려한 무대 등을 배경으로 7명의 방탄소년단 멤버들이 가진 각자의 매력을 제대로 선보였다.'Dynamite'의 안무는 해를 거듭하며 고난이도의 군무와 동작들이 배가되며 멤버들로하여금 '역대급'이라는 아우성을 자아냈던 기존의 안무들과는 달리 멤버마다 고유의 멋과 개성을 드러대면서도 단순한 동작을 연결해 멤버들이 노래에 집중하면서도 각자 자신의 매력을 발산할 수 있는 퍼포먼스로 구성됐다.안무의 특징에 대해 방탄소년단 정국은 이날 기자간담회에서 "포인트 안무가 존재한다. 이번 곡 분위기에 맞춰 경쾌하고 세련되게 잘 나왔다. 동작들이 쉽게 따라 할 수 있는 것들이 많아서 팬 여러분들도 방안에서 추실수 있을 것"이라고 밝혔고, 제이홉은 "뮤직비디오를 찍을 때 전반적으로 프리한 부분이 많았다. 현장에서 즉흥적으로 안무도 짜보고 리얼함을 뮤직비디오에 담았다. 우리에게도 새롭고 특별한 뮤직비디오가 될 것 같다"고 말했다.이날 간담회에서 멤버들은 하반기 앨범을 준비하던 중 경쾌하고 밝은 곡을 만났고 영어 가사가 멜로디에 더 어울려 영어 싱글을 내놨다고 밝혔지만, 최초로 내놓은 영어 싱글이 북미 등 영어권 지역에서 미칠 후폭풍은 간단치 않을 전망이다. 이날 오후 미국 트위터 실시간트윗 1위부터 5위를 #DynamiteMV #BTS_Dynamite #jungkook #DynamiteToday #Dynamite가 차지할 정도로 벌써부터 반응이 뜨겁다.슈가는 '다이나마이트'의 해외 음원 차트 성적에 대한 기대감에 대해 "저희 또한 차트에 대해 긴장과 설렘 속에서 지켜 본다. 특정한 성과를 목표로 삼기보다 팬들의 관심과 사랑에 보답하기 위해 최선을 다하겠다. 저희는 이번 싱글 '다이나마이트'에 대해서는 특별한 목표 가지고 있다. 모두 지쳐 있는 이 시기에 힘 드리면 좋겠다. 노래 듣고 많은 분들 힘내시고 위안 삼았으면"이라며 겸손한 답변을 하기도 했다.방탄소년단은 21일 오후 7시 네이버 V LIVE '컴백 스팟 라이브(Comeback Spot Live)'를 진행할 예정이며, 22일과 24일에는 각각 미국 유명 음악방송 'MTV Fresh Out Live'와 미국 NBC 인기 토크쇼 'TODAY Show'와의 인터뷰가 공개된다.25일 공식 뮤직비디오와는 다른 구성의 'Dynamite' 뮤직비디오가 공개된다. 31일에는 세계 최고 권위의 '2020 MTV 비디오 뮤직 어워즈(2020 MTV Video Music Awards)'에 출연해 'Dynamite'의 첫 무대를 펼친다.최초 공개한 영어 싱글 '다이너마이트'가 유례 없는 글로벌 성적을 올릴 것으로 기대되는 중차대한 순간, 7년차의 경력에 수도 없이 기자간담회를 열었을 방탄소년단 멤버들이 여전히 초년병같은 긴장된 눈빛과 음성으로 질문에 대응하는 태도와 팬들 혹은 대중과의 소통의 중요성을 여전히 웅변하는 모습에서 이들의 끝없는 비상의 이유가 보였다."지금 모두가 힘든 시기를 보내고 있다. 우리가 계획에 없던 노래 발표하게 된 이유도 그런 이유다. 누구도 예측하지 못한 상황이 벌어지면서 우리 또한 계획한 많은 일들이 무산됐고 자연스럽게 음악에 대해 더 깊이 사랑하게 됐다. 누구보다 춤과 노래에 열정을 가지고 있다고 말씀드릴 수 있지만 우리 노래를 들어줄 수 있는 여러분들이 계셔야 한다는 진리를 깨달았다. 우리 노래를 보여드리고 싶고 퍼포먼스를 보여드리고 싶다는 생각이 더 강렬해졌다."(뷔)"코로나19로 전세계가 힘든 상황이고 저희 또한 올해 투어콘서트를 재수정하게 됐다. 솔직히 무기력하고 답답하기도 했다. 팬들을 직접 눈으로 마주하며 공견하는 것이 가장 좋겠지만 그럼에도 온라인 콘서트를 통해 팬들이 저희를 응원하시는 마음을 느꼈다. 물리적으로 멀어져 있지만 다양한 방법으로 소통할수 있다는 걸 깨달았다. 이제 우리가 그 분들께 힘이 되어드리고 싶다."(슈가)