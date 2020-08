[스포츠한국 김두연 기자] 8월 가요 팬들을 설레게 만들 아이돌이 대중들을 찾아온다.특히 대형 기획사들을 대표하는 남녀 그룹들이 대거 복귀하며 한여름의 가요 대전을 예고하고 있다. 있지가 포문을 열고 방탄소년단과 블랙핑크가 활동을 다시 재개하며 활력을 불어넣을 예정이다. 이들이 가지고 오는 콘셉트와 매력들을 미리 만나본다.JYP의 있지는 17일 데뷔 이후 세 번째 컴백으로 대중을 찾는다. 이번 신곡 'Not Shy'는 당당한 나를 표출했던 전작 'IT'z'(있지) 앨범들과는 다른 콘셉트. 최고의 결과물을 위해 티저 영상에서부터 독보적인 춤 선을 뽐내며 퍼포먼스에 대한 기대감을 증폭시킨 바 있다.'Not Shy'는 히트곡 메이커 박진영, Z세대의 감성을 저격하는 코비, 이어어택 등의 작가진이 뭉쳐 완성도를 높였다. 박진영은 있지의 매력과 에너지를 살려 엔딩 따위 신경 쓰지 않고 사랑을 향해 질주하는 감정을 가사로 표현했다고 알려졌다.이 가운데 트와이스에 이어 JYP를 대표하는 걸그룹으로 거듭나고 있는 있지가 확실한 성장으로 강렬한 인상을 남길 수 있을지가 관심이다. 그간 ‘무대 장인’이라는 찬사를 받은 있지가 지금까지 활동한 곡 중 "2.5배 어렵다"고 말한 최고난도인 만큼 한층 강력해진 예지, 리아, 류진, 채령, 유나의 퍼포먼스가 주목된다.방탄소년단도 오는 21일 신곡 '다이너마이트'를 공개하며 세계 아미들의 마음을 정조준한다. 연일 SNS에 ‘다이너마이트’의 티저 포토를 게재하며 일곱 멤버의 개성을 살린 콘셉트를 예고하고 있다. 먼저 밝고 활기찬 모습이 눈에 띈다. 멤버들은 다채로운 색감이 돋보이는 벽을 배경으로 해, 서로 어깨동무를 하는 등 편안하고 자유로운 분위기를 연출했다.방탄소년단은 이번 활동의 가장 큰 목표로 코로나19로 힘든 시기를 겪고 있을 글로벌 팬들에게 활력을 전파하고 싶다는 마음을 내비친 바 있다. 음원 발표 이후 31일 ‘2020 MTV 비디오 뮤직 어워즈(2020 MTV Video Music Awards)’에서 ‘다이너마이트’의 첫 무대를 펼칠 계획이다.특히 방탄소년단은 최근 차세대 글로벌 K팝스타를 탄생시키기 위한 '아이랜드'에 출연해 연습생들에게 곡의 특징을 짚어주는가 하면, 선물을 준비하고 고민 상담을 해주는 등 아이랜더들에게 선한 영향력을 미치고 있어 더욱 그 행보에 대한 기대가 크다.최근 국내 아이돌 그룹 중 국제 무대에서 가장 큰 두각을 드러내고 있는 블랙핑크가 오는 28일 다시 신곡을 발표한다. 최근 공개된 티저 포스터는 분홍색 배경에 블랙핑크 멤버의 모습을 4분할 화면으로 담아내 달콤한 분위기를 자아낸다.특히 이번 신곡에는 특별한 가수가 피처링으로 참여한다고 알려졌다. 주인공은 바로 셀레나 고메즈. 그녀는 미국 디즈니채널이 발굴한 10대들의 워너비에서 글로벌 톱스타로 성장한 가수이자 배우로 인스타그램 팔로워 수만 약 1억 8600만 명에 달하는 핫 아이콘이다. 다양한 분야의 트렌드를 이끄는 핫한 스타라는 점에서 블랙핑크와 공통 분모가 많다.블랙핑크는 가장 뜨거운 시기를 보내고 있다. 지난 6월 발매했던 노래 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That)으로 국내 음원 차트와 음악 방송 1위를 휩쓰는 것은 물론, 영국 오피셜 싱글 차트 20위, 미국 빌보드 핫100 차트서 33위 등의 대기록을 남겼다. 유튜브 구독자는 방탄소년단을 넘어서기도 했다.YG의 강력한 의지 속 체계적이고 철저한 활동으로 글로벌 시장을 집중 공략하고 있는 블랙핑크가 어떤 성장을 또 한번 이룰 수 있을지 이목이 모아진다.