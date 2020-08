오늘(13일) '2020 소리바다 어워즈'가 개최되는 가운데, 그룹 트와이스 멤버 정연이 불참한다.13일 트와이스 소속사 JYP엔터테인먼트는 공식 팬 커뮤니티를 통해 "정연이 건강 상태로 인해 불참하게 됐다"면서 "조속한 회복을 위해 최선의 노력을 기울이겠다"고 전했다.정연은 지난 6월 네이버 V라이브를 통해 목 디스크 부상 소식을 알린 바 있다. 당시 정연은 "목 디스크가 터졌다는 사실을 컴백 일주일 전에 알게 돼서 목 디스크 시술을 했다. 입원도 해서 컴백 연습을 거의 못 했다"고 전했다.지난 9일 진행된 온라인 콘서트 'LIVE - TWICE : World in A Day'에서는 의자에 앉은 채 공연을 진행해 팬들의 걱정을 샀다.한편 13일 오후 6시 40분부터 음원 플랫폼 소리바다가 주최하는 '2020 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈(2020 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS)가 개최된다. 트와이스를 비롯해 마마무, 레드벨벳, 여자친구, 오마이걸, 아스트로, NCT 드림, 빅톤, 더보이즈, 스트레이 키즈, (여자)아이들, 공원소녀, 아이즈원, ITZY, 투모로우바이투게더, AB6IX, MCND, TOO, 크래비티, 강다니엘, 김재환, 하성운, 김우석 등이 공연한다.'2020 소리바다 어워즈'의 온라인 생중계는 TikTok 앱과 LG U+ 아이돌Live 앱(모바일/IPTV)에서 진행된다.