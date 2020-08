걸그룹 블랙핑크가 8월 걸그룹 브랜드평판 1위를 차지했다.한국기업평판연구소는 걸그룹 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 2020년 7월 8일부터 2020년 8월 8일까지 측정한 브랜드 빅데이터 75,051,383개를 분석하여 걸그룹 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 측정하였다. 지난 7월 걸그룹 브랜드 빅데이터 79,107,662개와 비교하면 5.13% 줄어들었다.브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내서 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 걸그룹 브랜드 평판지수는 걸그룹에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 브랜드평판 에디터 100명의 브랜드 모니터 분석도 포함되었다.2020년 8월 걸그룹 브랜드평판 30위 순위는 블랙핑크, 레드벨벳, (여자)아이들, 오마이걸, 마마무, 여자친구, 아이즈원, 트와이스, 에이프릴, 위클리, 우주소녀, 에이핑크, 러블리즈, 소녀시대, 시그니처, 애프터스쿨, 위키미키, 로켓펀치, 드림캐쳐, 모모랜드, ITZY, EXID, 걸스데이, CLC, 우아!, 이달의 소녀, 써드아이, 베리굿, 프로미스나인, 세러데이 순이었다.1위, 블랙핑크 ( 지수, 제니, 로제, 리사 ) 브랜드는 참여지수 615,876 미디어지수 3,487,032 소통지수 2,951,247 커뮤니티지수 2,868,773가 되면서 브랜드평판지수 9,922,928로 분석되었다. 지난 7월 브랜드평판지수 11,638,631와 비교해보면 14.74% 하락했다.2위, 레드벨벳 ( 아이린, 슬기, 웬디, 조이, 예리 ) 브랜드는 참여지수 230,588 미디어지수 2,432,760 소통지수 1,540,958 커뮤니티지수 1,393,475가 되면서 브랜드평판지수 5,597,781로 분석되었다. 지난 7월 브랜드평판지수 5,535,118와 비교해보면 1.13% 상승했다.3위, (여자)아이들 ( 미연, 민니, 수진, 소연, 우기, 슈화 ) 브랜드는 참여지수 187,680 미디어지수 2,340,072 소통지수 1,165,130 커뮤니티지수 1,070,360가 되면서 브랜드평판지수 4,763,242로 분석되었다. 지난 7월 브랜드평판지수 3,011,051와 비교해보면 58.19% 상승했다.4위, 오마이걸 ( 효정, 미미, 유아, 승희, 지호, 비니, 아린, 진이 ) 브랜드는 참여지수 413,984 미디어지수 1,435,944 소통지수 1,683,616 커뮤니티지수 1,029,369가 되면서 브랜드평판지수 4,562,913로 분석되었다. 지난 6월 브랜드평판지수 3,570,615와 비교해보면 27.79% 상승했다.5위, 마마무 ( 솔라, 문별, 휘인, 화사 ) 브랜드는 참여지수 178,432 미디어지수 1,611,048 소통지수 1,364,735 커뮤니티지수 1,383,549가 되면서 브랜드평판지수 4,537,764로 분석되었다. 지난 7월 브랜드평판지수 3,266,533와 비교해보면 38.92% 상승했다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "걸그룹 2020년 8월 브랜드평판 분석결과, 블랙핑크(지수, 제니, 로제, 리사) 브랜드가 1위를 기록했다. 걸그룹 브랜드 카테고리를 보면 지난 7월 걸그룹 브랜드 빅데이터 79,107,662개와 비교하면 5.13% 줄어들었다. 걸그룹 브랜드 빅데이터 세부분석을 보면 브랜드 소비 18.83% 하락, 브랜드 이슈 23.90% 상승, 브랜드 소통 4.83% 하락, 브랜드 확산 27.22% 하락했다"고 분석했다.이어 "2020년 8월 걸그룹 브랜드평판 1위를 기록한 블랙핑크(지수, 제니, 로제, 리사) 브랜드에 대한 링크분석에서는 '돌파하다, 발매하다, 기록하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '유튜브, 4주년, How You Like That'이 높게 나왔다. 트와이스 브랜드에 대한 긍부정비율 분석에서는 긍정비율 84.77%로 분석되었다. 블랙핑크 브랜드 세부분석을 보면 브랜드소비 48.15% 하락, 브랜드이슈 8.85% 하락, 브랜드소통 20.80% 하락, 브랜드 확산 18.53% 하락했다"고 설명했다.한편 블랙핑크의 'How You Like That' 뮤직비디오는 지난 8일 유튜브에서 4억 뷰를 돌파하며 또 한 번 K팝 최단 기록을 갈아치웠다.데뷔 4주년을 맞은 블랙핑크는 오는 28일 두 번째 신곡 공개를 앞두고 있으며, 10월 2일 첫 정규앨범을 발표한다.