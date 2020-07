▶ 일본 싱글 ‘Wish on the same sky’

▶ 발매 때부터 일본에서 주목받아

▶ 오리콘, 빌보드 저팬(재팬) 여러 차트서 맹위

[스포츠한국 조성진 기자] 그룹 몬스타엑스가 일본 타워레코드 상반기 싱글 차트 1위에 올랐다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 “몬스타엑스가 일본 싱글 ‘Wish on the same sky’로 현지 타워레코드 ‘2020 상반기 차트 K-팝 싱글 TOP 10’에서 1위를 차지했다”고 21일 밝혔다.타워레코드가 최근 공개한 ‘2020 상반기 차트 K-팝 싱글 TOP 10’에 따르면 몬스타엑스는 지난 4월 발표한 일본 싱글 ‘Wish on the same sky’를 통해 이 차트 1위에 올랐다. 타워레코드는 “첫 발라드 싱글로 주목받았던 곡”이라며 특별한 1위 소식을 전했다.이 싱글은 발매 당시에도 현지 팬들의 뜨거운 사랑을 받은 바 있다. 타워레코드 전점 종합 싱글 주간 차트에서 발매 직후부터 총 3주 동안 1위에 오르는 기염을 토했고, 오리콘 차트 주간 싱글 랭킹 2위, 빌보드 저팬(재팬) 주간 차트 2위, 빌보드 저팬 핫100 7위까지 자리했다.몬스타엑스는 2017년 성공적으로 현지 데뷔를 마치고 데뷔와 동시에 일본의 세계적인 페스티벌 중 하나인 ‘섬머소닉 2017’에 참석했고, 싱글 ‘Spotlight’, ‘Livin' It Up’, ‘슛 아웃’, ‘엘리게이터’로 골드디스크 인증을 받기도 했다. 골드디스크는 현지 싱글 누계 출하 수가 10만 장 이상 판매된 싱글에게만 주어지는 것이다.