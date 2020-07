▶ 일본의 기타 비루투오소…올해 겨우 15세

▶ 신체 성장보다 테크닉 발전 속도가 앞서

▶ 8살 때 폴 길버트(레이서-X) ‘Scarified’ 카피해 화제

▶ 세계 최연소 아이바네즈 아티스트

▶ 다수 글로벌 기타브랜드 회장들도 깊은 관심

▶ 폴 길버트, 마티 프리드먼, 키코 로레이로 등 많은 명연주자와 잼

▶ 기타월드, 빌보드 다수 매체도 관심

▶ 10대 초반부터 남쇼, 뮤직차이나 무대서 연주

[스포츠한국 조성진 기자] 일본은 미국·영국과 함께 세계 최대의 음악강국인 만큼 아주 어릴때부터 음악/악기를 접할 수 있는 시스템이 잘 돼 있다. 그러다보니 클래식과 대중음악 전반에서 소위 ‘신동’으로 불리는 어린 천재들의 출현이 어제 오늘이 아니다.요 몇 년 일본이 배출한 최고의 음악 신동을 꼽으라면 단연 일렉트릭 기타리스트 리자엑스(Li-sa-X)다.이제 15세가 됐지만 이미 테크니컬 속주 전문 비루투오소로서의 진가를 보여주고 있다. 신체적으로 성장하기 이전에 이미 능란한 피킹과 다양한 태핑을 비롯한 기타 테크닉 전반을 먼저 익혀버린 진정한 신동이다.2005년 일본에서 태어난 리자엑스는 2살 때부터 장난감 기타를 갖고 놀 정도로 악기에만 관심을 보였다. 기타를 배우기 시작한 건 5살 때부터.5살때 처음 배운 기타로 이 어린 여자 아이는 불과 3년후엔 세계가 주목하는 신동 기타플레이어로 급성장하게 된다.학습 속도가 워낙 빨랐던 리자엑스는 기타를 시작한 지 2년도 안 돼 미스터빅을 연주했고 1년 후인 8살부턴 거스리 고반 ‘Fives’를 비롯해 잉베이 맘스틴, 폴 길버트(레이서-X) 등등 난이도 높은 테크니컬 기타 연주곡을 카피했다. 특히 이때 연주한 ‘Scarified’는 세계적인 화제를 몰고 왔다.유튜브 상에서 리자엑스의 이 연주를 본 폴 길버트는 곧바로 답례 곡을 선사하며 리자엑스에게 깊은 관심을 보였다. 이 일을 계기로 폴 길버트는 리자엑스를 가장 적극적으로 돕고 어드바이스해주는 최고의 파트너이자 프렌드/멘토가 됐다.또한, 미국의 기타전문지 ‘기타월드’에서 리자엑스를 기사로 다루며 놀라움을 표시했다. 기타월드는 2014년 3월 25일 자 온라인판에서 리자엑스의 ‘Scarified’ 연주에 대해 “완벽하진 않지만 8살이란 나이를 감안한다면 대단히 인상적인 연주”라고 칭찬했다.리자엑스는 10살이 되던 2015년엔 드림씨어터의 ‘Lost not Forgotten’을 카피해 또 한 번 놀라움을 안겨줬다. 현존하는 ‘기타 마스터’ 중의 하나인 존 페트루치의 많은 난곡중에서도 손에 꼽을만한 이 난곡을 불과 10살의 어린이가 완주한 것이다.어떠한 난곡을 연주하더라도 항상 미소를 잃지 않는, 웃음 많은 이 소녀에 대해 일본은 자국의 음악계 보물을 키운다는 입장에서 적극적으로 나서기 시작했고 얼마후 리자엑스는 세계 최연소 아이바네즈 아티스트가 됐고 소니뮤직 저팬과 계약하는 등 본격적인 기타리스트 행보를 이어갔다.11살이 되던 2016년엔 일본의 JNB(Japan Net Bank) 체크카드 CF를 촬영하며 일본 전역에 얼굴을 알리게 됐다. ‘Debit Girl’이라는 JNB 광고는 리자엑스가 침대에 누워 슈베르트의 ‘자장가(Lullaby)’를 연주하는 장면으로 시작된다. 이어서 많은 사람이 모인 자리에서 JNB 체크카드를 들고 헤비메틀 스타일로 자장가 버전을 속주로 연주하며 시청자들에게 이 체크카드를 사용하라고 권유하는 것으로 끝난다. 이 광고로 인해 음악을 전혀 모르는 남녀노소 일본인 모두가 리자엑스의 존재에 관심을 보였고 이외에 크고 작은 공연 및 예능 프로에까지 출연하며 리자엑스는 일본의 그 어떤 연예인 스타에 못지않은 슈퍼스타로 부상한다.리자엑스는 2017년 2월 8일 데뷔 EP ‘Serendipity’를 발매했다. 자신의 12번째 생일이기도 한 의미 있는 날에 공개한 이 데뷔 EP는 소니뮤직을 통해 일본을 비롯한 전 세계 119개국에 배급됐다. 그리고 3월 8일 ‘Serendipity’ 외에 드림씨어터의 ‘The Dance of Eternity’, 폴 길버트 레이서 X ‘Scarified’ 등의 커버 곡을 추가한 5곡을 수록한 EP 앨범을 오프라인으로 발매했다.2018년엔 중국의 기타 신동 요요(YOYO)와 함께 연주한 ‘Little Wings’ 앨범을 발매했다. 요요(본명 Liu Wei))는 리자엑스보다 1살 아래지만 이미 8살 때 잉베이 맘스틴의 ‘Far Beyond the Sun’을 비롯한 명곡들을 어떠한 표정도 없이 완주해 소위 ‘차가운 기타 신동’이라 불리던 소녀다. 물론 당시 영상을 보면, (기술적으론) 음악을 연주한다기 보다는 느낌없이 연습한대로 지판을 빠르게 이동한다는 표현이 더 어울리지만. 그럼에도 8살의 연주라는 자체가 충격적이다.어쨌든 이러한 인연으로 리자엑스는, 매년 중국에서 개최되는 세계 최대 규모의 악기박람회 ‘뮤직차이나 2019’에서 요요와 잼 세션을 하기도 했다. 전 세계 10대 초반의 여자 기타 신동을 대표하는 두 사람의 잼 세션은 음악계는 물론 세계 언론까지 깊은 관심을 가질 정도였다.리자엑스는 2018년 1월 빌보드지에도 소개됐다. 동년 1월 25~28일까지 캘리포니아 애너하임에서 열린 ‘2018 윈터 남(NAMM)쇼’에 처음 출연해 연주한다는 내용이다. ‘2018 윈터 남쇼’에서 리자엑스는 DV 마크 부스에서 명 기타리스트 키코 루레이로와 잼 세션을 했고 또한 인근 공연장에서 몇 차례 공연을 펼치며 현지인들에게 깊은 인상을 심어주기도 했다.이외에 많은 슈퍼 기타리스트 및 글로벌 기타 브랜드 회장들도 리자엑스에게 관심을 보이며 일본을 찾을 때마다 자리를 함께하고 있다. 리자엑스가 13세 때엔 PRS 창업자 폴리드스미스가 리자엑스와 만나 연주하는 모습을 보곤 타고난 재능이 넘친다며 여러 차례 엄지척을 한 일화는 유명하다.7~8년 전부터 여성이 강력한 기타 소비층으로 부상하고 있다. 세계 기타시장 1위를 점유하고 있는 펜더(Fender)를 비롯해 PRS(폴리드스미스), 아이바네즈(Ibanez) 등등 여러 브랜드의 경우 여성 고객은 갈수록 늘고 있다.이와함께 유튜브 상에서 여성 기타리스트의 활약도 대단하다. 비지에 기타 아티스트로 활동 중인 프랑스의 여류 기타리스트 티나 S(21)는 명실공히 프랑스 최고 유튜브 독자 수를 보유한 실력파 연주자다. 많은 유명 커버곡으로 주목받고 있는 로클로에(Rockloe·22) 또한 티나 S와 함께 미모와 실력을 갖춘 대표적인 유튜브 여신 연주자다.이들이 기타산업에 끼치는 영향력은 적지 않다. 여기에 이들보다 한참 어린 막내 여동생인 리자엑스 또한 세계 여성 기타 파워 및 기타산업에 일조하며, 더한층 기타라는 악기의 대중화에 기여하고 있는 것이다.한국에서도 일렉트릭기타 신동이 쉼없이 나오길 기원하며, 조만간 본 코너에서 리자엑스 인터뷰도 다룰 예정이다.