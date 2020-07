▶ 유튜브 실시간 레슨 통해 각종 노하우 공개

[스포츠한국 조성진 기자] 명 보컬트레이너이자 그룹 '활' 리더 김명기의 유튜브 채널이 화제를 모으고 있다.김명기는 휘성, 거미, 빅마마, 옥주현, 엠씨더맥스, 블락비, 노라조 등등 숱한 음악인들을 지도한 레전드급 보컬트레이너다.김명기는 지난 2018년 10월부터 시작한 유튜브를 통해 실시간 발성 레슨 전반을 진행하고 있다. '김명기를 이겨라'라는 미션을 통해 소리 구사와 노래의 높은 수준까지 함양시켜 최종적으론 자신(김명기)을 이길 수 있는 실력자로 만들겠다는 게 이 유튜브 채널의 포맷이다.두성-비성-흉성 등은 물론 각종 창법 스킬을 익히고 호흡 및 그 외 다양한 내용을 오프라인 강의와 똑같은 비중으로 레슨을 하고 있다는 게 특징이다. '스카이프'를 통해 추가로 화상 레슨을 하기도 한다.매주 수-금-토 오후 10시 반부터 2시간 동안 실시간으로 진행되는 그의 유튜브 방송엔 보컬을 전공하는 실용음악 학생은 물론 일반인, 기성 가수에 이르기까지 다양한 계층이 방송에 관심을 보인다.또한, 이 채널을 통해 한 달에 한 번씩 실시간 라이브를 함으로써 명 보컬의 창법 전반의 실제적 응용을 직접 보여주고 있기도 하다. 현재까지 활 밴드의 곡은 물론 김범수, 딥퍼플(Soldier of Fortune) 등 여러 아티스트의 커버를 실시간 라이브에서 보여준 바 있다.이 발성 유튜브 채널을 통해 김명기는 오디션으로 20명을 선별해 매년 공연을 펼치고 있기도 하다. 2019년 두 차례 공연했고 올해엔 코로나19로 인해 예정된 공연을 못하고 있는 상태다.그는 또한 이 유튜브 실시간 발성 전문 채널을 통해 '김명기가 간다'라는 고정 코너도 같이 선보일 예정이다. 전국의 대학 동아리를 직접 찾아가 하루 정도 그들의 선생이 돼 음악 전반 멘토링을 해주는 기획코너다. 김명기의 유튜브를 보는 사람들이 동아리 초청 댓글을 달면 내용을 검토 후 김명기가 그곳으로 가는 형식이다.이미 보컬트레이너로선 국내 최고 위치에 오른 그인 만큼 해외에서도 그에게 지도받고 싶어 한국을 찾기도 한다. 작년엔 버클리음대 교수가 김명기를 찾아 3개월간 발성 전반을 배우기도 했다. 현지에선 여전히 대중음악 발성법이 성악에 베이스를 둔 교습법이다 보니 이처럼 현지 전문가들이 다른 형태의 효과적인 교습법을 찾고자 그를 찾는 것이다."미국 등 현지에선 성악을 베이스로한 발성(카운트테너)이 주를 이루고 있어요. 팝음악 발성의 효시 격인 세스 릭스(Seth Riggs)도 기본적으론 성악, 가성(믹스-보이스) 위주가 특징이죠. 반면 저는 무엇보다 진성을 중시합니다. 최대한 자신의 개성을 살려가며 단점 없애기에 중점을 두는 게 바로 제가 추구하는 '김명기 보컬트레이닝'의 본질입니다.""발성에 있어선 한국이 기술적으로 가장 앞서 있습니다. 세계 제일이죠."김명기는 2015년 자신의 발성 노하우를 집약한 '김명기 보컬트레이닝'이란 단행본도 발간한 바 있다.그는 자신의 본업인 보컬트레이너 외에 2년 넘게 드럼을 배우고 있기도 하다. 베이스 기타도 병행하고 있으며 내년부턴 건반 레슨까지 받을 계획이다."음악을 좀 더 잘하고 싶어서 다른 악기들을 배우는 중입니다. 보컬은 물론 드럼을 비롯한 각 악기들도 다룰 줄 알면 그만큼 음악을 하는 데 도움이 될 것 같아요.""기회가 된다면 김경호, 김범수 등과 함께 연습하고 싶습니다. 김경호와 함께 연습하면서 그가 옛날의 폭발적인 전성기로 돌아갈 수 있도록 도움을 주고 싶어요. 그리고 흔히들 노래/창법 머신이라고 부를 만큼 유능한 가수 김범수와도 함께 연습하며 계속 지적되고 있는 그만의 색깔, 감성도 만들어주고 싶습니다."지난 5월부터 김명기는 유명 가수들과 함께 미혼모 후원에도 뛰어들었다. 음악을 통해 사회에 기여하는 정기 친목 모임이지만 이 모임을 통해 미혼모 후원 공연을 하며 그로 인한 수익금 전액을 기부하는 방식이다.한편, 김명기는 홍대에서 8년째 '김명기 보컬아카데미'라는 학원을 운영하며 많은 제자를 양성해오고 있다. 이를 통해 돋보이는 실력을 갖춘 제자를 선별해 음원 발매 및 음악계에 데뷔시키고 있기도 하다. 지난 4월에 데뷔한 장성은('Goodbye my Romance'), 7월에 데뷔한 서준혁('흐르는 강물처럼') 등이 그들이다.