레드벨벳-아이린&슬기의 ‘Monster - The 1st Mini Album’이 가온차트 28주차 주간 리테일 앨범차트에서 1위를 차지했다.레드벨벳-아이린&슬기 ‘Monster - The 1st Mini Album’은 28주차 리테일 앨범차트에서 59,802장으로 1위에 랭크 되었으며, 7월 6일 월요일 오후 3시에 가장 많이 판매됐다.2위는 SF9 (에스에프나인) ‘9loryUS’, 3위는 엔플라잉 (N.Flying) ‘So, 通 (소통)’이 차지했다.한편, 28주차 일간 리테일 앨범차트에서는 5일 AB6IX (에이비식스) ‘VIVID’, 6일-7일 레드벨벳-아이린&슬기 ‘Monster - The 1st Mini Album’, 8일 SF9 (에스에프나인) ‘9loryUS’, 9일 청하 ‘MAXI SINGLE’, 10일 레드벨벳-아이린&슬기 ‘Monster - The 1st Mini Album’, 11일 SF9 (에스에프나인) ‘9loryUS’가 1위에 랭크됐다.