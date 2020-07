블랙핑크가 미국 빌보드 메인 차트인 핫100에서 K팝 걸그룹 최초·최고 기록을 자체 경신했다.6일(현지시간) 미국 빌보드는 공식 트위터를 통해 블랙핑크의 'How You Like That'이 이번주 핫100 차트에 33위로 첫 진입했다는 소식을 알렸다. 또한 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에서는 1위, 미국 디지털 송 차트에서는 2위를 차지했다고도 전했다.블랙핑크의 미국 빌보드 핫100에서 첫 진입으로는 가장 높은 순위인 동시에 본인들이 세운 K팝 걸그룹 최고 기록과 타이다.블랙핑크는 지난달 팝스타 레이디 가가와의 협업곡 'Sour Candy'로 빌보드 핫100 톱40 내(33위)에 이름을 처음 올리며 K팝 걸그룹의 새 역사를 썼다.'핫100'은 모든 장르 음악을 통틀어 집계하는 미국 빌보드의 메인 차트다. 스트리밍 실적·음원과 음반판매량·라디오 방송 횟수 등을 종합하는 만큼 미국 내 대중적인 인기를 가늠하는 중요한 잣대 중 하나다.'How You Like That'이 아직 발매되지 않은 첫 정규앨범의 선공개 타이틀인 점과 코로나19 여파로 미국 현지 활동 없이 거둔 성적임을 고려하면 괄목할만한 성과. 블랙핑크는 5번째 빌보드 핫100 진입을 이뤄냄으로써 팝 주류 시장에서 자신들의 존재감을 다시 한 번 증명했다.