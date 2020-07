[스포츠한국 조은애 기자] 영화 '반도'(감독 연상호) 팀의 모습을 생생하게 포착한 NEW 무비로그_'반도' 편 1탄이 공개됐다.4일 '반도' 측은 주연 배우들의 홍보 현장 비하인드를 생생하게 담은 NEW 무비로그_'반도' 편 1탄을 전격 공개했다고 밝혔다.첫 번째 영상엔 압도적인 포스의 단체 화보로 화제를 모은 ‘씨네21’ 화보 촬영 현장 뒷이야기가 담겼다. 폐허가 된 땅에서 살아남은 생존자의 거친 모습을 벗어던진 배우들은 저마다 매력을 발산하며 촬영장을 훈훈하게 만들었다.촬영 종료 후 8개월 만에 모였지만 오랜만이라는 말이 무색할 정도로 화기애애한 분위기가 이어져 현장에는 웃음꽃이 만발했다. “여전히 강동원. 잘생겼다”는 김민재의 말처럼 강동원은 슈트와 캐주얼을 완벽하게 소화해 설렘을 안겼다.가족사진을 찍듯 의상 톤까지 맞춘 이정현, 권해효, 이레는 찰떡 호흡으로 훈훈한 분위기를 자아냈다. 영화 속 거친 모습과는 달리 오랜만에 만나 반가움이 물씬 느껴지는 김민재, 구교환의 모습도 눈길을 끈다. 하지만 촬영이 시작되면 180도 달라진 눈빛으로 카메라를 압도해 보는 이들을 감탄케 하기도 했다.이처럼 NEW 무비로그_'반도' 편은 '반도' 팀의 공식 홍보 활동 현장을 모두 담아내며 시청자들에게 특별한 재미를 선사할 예정이다. NEW 무비로그_'반도' 편은 NEW의 공식 유튜브 채널 ‘MOVIE&NEW 무비앤뉴’에서 만날 수 있다.한편 '반도'는 오는 7월 15일 개봉한다.