지드래곤이 같은 YG 엔터테인먼트 소속사 후배인 블랙핑크 신곡 홍보에 나섰다.지드래곤은 27일 자신의 인스타그램에 블랙핑크 'How You Like That' 티저 영상을 게재했다.지드래곤은 블랙핑크 공식 티저 영상과 함께 '#Repost @blackpinkofficial with @make_repost #BLACKPINK #블랙핑크 #HowYouLikeThat #PreReleaseSingle #MV #20200626_6pm #OutNow #YG' 등의 해시태그도 첨부하며 본격적인 응원에 나섰다.이 같은 응원에 힘입어 26일 선공개된 블랙핑크 정규앨범 타이틀 ‘How You Like That’ 뮤직비디오는 약 32시간 만에 유튜브 조회수 1억회를 돌파했다.블랙핑크의 ‘How You Like That’은 감정의 변화에 따라 고조되는 보컬과 폭발적인 드롭 파트에 반전이 강렬한 인상을 주는 힙합곡이다. 곡이 진행될수록 더해지는 파워풀한 비트가 ‘어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자’는 블랙핑크의 메시지가 담겼다.한편, 블랙핑크는 현지시간으로 지난 26일 미국 NBC 간판 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'에서 컴백 첫 무대를 선보인데 이어 오늘(28일) SBS '인기가요'를 통해 국내 팬들 앞에 설 예정이다.