걸그룹 블랙핑크가 미국 '지미 팰런쇼'에서 첫 신곡무대를 장식했다.블랙핑크는 26일(현지시간) 미국 NBC 간판 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 출연해 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 무대를 공개했다.이날 멤버들은 한복 패션으로 무대에 올라 화려한 퍼포먼스로 무대를 꾸몄다. 진행자 지미 팰런은 무대에 앞서 "세계에서 가장 뜨거운 반응을 얻는 그룹"이라는 소개를 하기도 했다.한편, 블랙핑크는 지난 26일 오후 6시(한국시간) 신곡 '하우 유 라이크 댓'을 공개했고 발매와 동시에 해외 60개국 아이튠즈 차트 1위를 기록했다.