걸그룹 블랙핑크가 음원차트 1위에 올랐다.블랙핑크가 26일 오후 6시 전 세계 음원사이트에 발매한 신곡 'How You Like That'은 국내 최대 음원사이트 멜론에 1위에 랭크되며 음원 파워를 입증했다.'How You Like That'은 블랙핑크만의 개성과 카리스마가 돋보이는 힙합곡으로 웅장한 사운드와 다양한 보컬, 폭발적인 드롭 파트가 돋보이는 곡이다.특히 이번 컴백은 1년 2개월이라는 적지 않은 공백을 깨고 나온터라 더욱 의미를 더한다.한편, 블랙핑크는 26일(현지시간) 미국 NBC 간판 프로그램인 '더 투나인 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)을 통해 첫 컴백 무대를 가질 예정이다.