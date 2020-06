그룹 에이티즈가 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’ 상반기결산에 출연했다.26일 방송된 ‘뮤직뱅크’에 출연한 에이티즈는 지난 앨범 ‘트레저 에필로그 : 액션 투 앤서(TREASURE EPILOGUE : Action To Answer)’의 타이틀곡 ‘앤서(Answer)’로 강렬한 등장을 알렸다. ‘앤서’는 EDM과 힙합의 절묘한 조화로 이루어진 곡.확 바뀐 비주얼과 함께 ‘캐리비안의 해적’ 콘셉트로 모습을 드러낸 에이티즈는 명불허전 퍼포먼스로 순식간에 무대를 압도했다. 인상적인 포인트 안무와 함께 파워풀한 가창력까지 선보인 에이티즈는 이어 대기실인터뷰에서 힌트를 제공했던 커버무대를 공개했다.방탄소년단의 정규 4집 ‘맵 오브 더 소울 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’의 타이틀곡 ‘ON’을 에이티즈만의 색깔로 재해석한 스페셜 커버는 완성도 높은 무대를 선사하기 위해 오랜 시간 준비한 에이티즈의 노력이 특히 돋보였다.한편 에이티즈는 오늘밤 ‘케이콘택트 2020 서머’ 무대에 출연해 자신들의 대표곡 뿐 아니라 EXO의 ‘으르렁’ 무대를 선보일 예정이다