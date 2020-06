걸그룹 블랙핑크가 세계적인 팝스타들과 협업한 소감을 밝혔다.26일 오후 블랙핑크의 컴백 기념 프레스 컨퍼런스가 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됐다.이날 블랙핑크는 레이디 가가의 'Sour Candy' 피처링에 참여한 소감을 전했다. 이들은 지난 2018년에도 두아리파와 'KISS AND MAKE UP'으로 협업한 바 있다.제니는 "레이디 가가와 협업 전 통화를 나눴는데 우리가 가진 개성이 좋고 우리 음악의 팬이라고 말씀해주셔서 영광이었다. 데뷔 전부터 좋아한 아티스트와 같이 작업할 수 있다는 사실이 믿기지가 않았다. 많은 분들이 좋아해주셔서 감사하다"고 말했다.이어 로제는 "우리의 자신감 있는 모습에서 매력을 느끼고 협업 제안을 많이 주시는 것 같다. 영광스럽다"며 "음악 앞에서는 언어적인 장벽이나 문화도 문제가 되지 않는다는 것을 다시 한번 느낀다. 세계 팬들과 좋은 시너지를 공유할 수 있어 감사하다"고 저냈다.블랙핑크는 이날 오후 6시 국내외 음원 사이트를 통해 선공개 타이틀곡 'How You Like That'(하우 유 라이크 댓)을 발매한다. 오후 5시부터는 V라이브와 유튜브 공식 채널에서 '카운트다운 라이브'로 글로벌 팬들과 만난다.첫 컴백 무대는 26일(현지시간) 미국 NBC 간판 프로그램인 '더 투나인 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에서 펼쳐진다. 첫 음악 방송 출연은 28일 SBS '인기가요'에서 시작한다.