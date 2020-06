걸그룹 블랙핑크가 신곡 안무를 연습하다가 생긴 에피소드를 공개했다.26일 블랙핑크의 컴백 기념 프레스 컨퍼런스가 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됐다.이날 제니는 "이번 신곡 안무 마지막 부분에 댄스 훅이 아주 멋있다. 스포일러를 할 수는 없지만 멤버들 모두 무릎에 까맣게 멍이 들 정도로 열심히 연습했다"고 말했다.이어 "나중엔 서로 누가 더 심한지 장난치면서 웃기도 했다. 지금 최대한 가렸는데 너무 무릎에 집중하진 않아 주셨으면 좋겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.블랙핑크는 이날 오후 6시 국내외 음원 사이트를 통해 선공개 타이틀곡 'How You Like That'(하우 유 라이크 댓)을 발매한다.