▶ 코로나19 상황에 대한 ‘희망가’

▶ 스트레이트한 록 타입의 경쾌한 사운드

▶ 콘진 ‘뮤즈온 2019’ 최종 우승 팀 중 하나

[스포츠한국 조성진 기자] 4인조 그룹 펀시티(BURN, 김성도, 이선환, 박준영)가 26일(금) 새 싱글 ‘It will be fun’을 26일 발매한다.2016년에 데뷔한 펀시티는, 2019년 한국콘텐츠진흥원 주관의 신인 뮤지션 발굴 프로젝트 ‘뮤즈온 2019’에서 최종 우승을 하며 역량을 인정받았다. 이후 루비레코드의 신인 발굴 프로그램 ‘레이블픽(Label Pick!)’과 계약하며 첫 싱글을 발매한 펀시티는 사랑-평화-희망을 표현하는 음악으로 긍정적 에너지를 전달하려고 한다.스트레이트한 브리티쉬록 스타일의 신곡 ‘It will be fun’은, 코로나19로 최악의 상황을 맞고 있는 지금, 긍정적인 메시지의 가사를 통해 경쾌함을 한층 더한 일종의 ‘희망가’다.또한 밴드캠프를 통해 공개된 ‘It will be fun(Remix by Beautiful life)’도 색다른 재미를 더해준다.