[스포츠한국 조민욱 기자] 그룹 위키미키(Weki Meki)가 새 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’(하이드 앤 식)을 발매, ‘OOPSY’(웁시) 무대를 통해 화려한 컴백을 알렸다.위키미키는 19일 Mnet ‘엠카운트다운’에서 신곡 ‘OOPSY’의 무대를 최초 공개했다.이날 위키미키는 시원함이 느껴지는 세련된 민트색 슈트로 등장해 ‘OOPSY’ 무대에 카리스마와 성숙함을 더했다. 8인 8색 멤버들의 매력이 담긴 강렬한 퍼포먼스, 매혹적인 표정과 노래의 가사를 연상시키는 포인트 안무 ‘곤란해 춤’은 많은 이의 시선을 사로잡았다.위키미키의 비주얼 변신을 볼 수 있는 세 번째 미니앨범 ‘HIDE and SEEK’의 타이틀곡 ‘OOPSY’는 소극적인 상대가 답답하지만 미워할 수 없는 마음을 재치있게 표현한 강한 중독성을 지닌 곡이다. 위키미키는 경쾌한 멜로디의 썸머송 ‘OOPSY’로 더 많은 리스너들을 사로잡을 예정이다.한편, 위키미키는 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 본격적인 ‘HIDE and SEEK’ 활동에 돌입한다.