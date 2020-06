블랙핑크의 선공개 타이틀곡 'How You Like That'이 마침내 베일을 벗었다. 한번만 들어도 뇌리에 박히는 하이라이트 사운드와 강렬한 스웨그로 중무장한 제니, 로제의 모습이 담긴 티저 영상이 최초 공개되며 컴백 분위기를 예열했다.YG엔터테인먼트는 18일 오전 공식 블로그에 블랙핑크 제니, 로제의 'How You Like That' 콘셉트 티저 비디오를 게재했다. 제니와 로제는 각각 10여 초 가량의 영상에서 화이트 톤의 의상을 입고 생동감 넘치는 독보적 포스를 자랑했다.강렬한 경보음과 함께 시작한 영상 속 제니는 레드 컬러가 돋보이는 메이크업과 어깨선이 드러나는 의상을 장착한 채 시크한 분위기로 시선을 사로잡았다. 특히 영상이 끝나는 부분에서 신곡 하이라이트 사운드인 'How You Like That'이 흘러나와 귓가를 사로잡았다.로제 역시 시작부터 카메라를 응시하며 카리스마를 발산했다. 오묘한 색이 자연스럽게 섞인 블루톤 헤어 스타일의 로제는 사운드에 맞춰 프로답게 포즈를 취해 감탄을 자아냈고, 마지막에 파워풀한 'How You Like That'을 완성해 이미지 변신을 예고했다.한편, 블랙핑크는 오는 26일 오후 6시 선공개 타이틀곡 ‘How You Like That' 발표 이후 7~8월께 특별한 형태의 두 번째 신곡과 9월께 첫 정규 앨범 발표를 준비하고 있다.