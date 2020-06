슈퍼주니어-K.R.Y.의 미니 1집 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’이 가온 주간 차트에서 1위에 등극했다.지난 8일 오후 6시 정식 공개된 슈퍼주니어-K.R.Y.의 새 앨범 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’이 2020년 24주차(2020.6.7~6.13) 가온 주간 앨범 차트에서 1위를 차지했다. 이번 앨범은 가온차트 주간 리테일 앨범차트와 한터차트 6월 2주차 주간 음반 차트에서도 정상에 오르며, 음악 팬들의 폭발적인 사랑을 입증한 바 있다.더불어 슈퍼주니어-K.R.Y.의 첫 미니앨범은 발매 직후 전 세계 30개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위, 중국 음악 사이트 QQ뮤직, 쿠고우뮤직, 쿠워뮤직 유료 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록하는 등 글로벌 적인 인기를 얻었다.새 앨범에는 동명의 타이틀 곡 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’을 포함해 ‘부산에 가면 (Way to Busan)’, ‘너에게로 (The Way Back to You)’, ‘할 수 없는 일 (I Can’t)’, ‘기대 (Home)’, ‘별의 동화 (Midnight Story)’까지 총 6트랙이 수록됐다.한편 슈퍼주니어-K.R.Y.는 내일(19일) 저녁 6시 'Seezn(시즌)'앱을 통해 방송되는 ‘아이돌 예병대 캠프'에 출연해 활약을 펼칠 예정이다.