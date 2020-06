▶ 코로나19로 중단됐던 공연 재개

[스포츠한국 조성진 기자] 지난 2월이후 중단됐던 블루노트 레이블 헌정 공연이 서울과 대구에서 열린다.코로나로 취소됐던 ‘플레이 블루노트 마스터피스(Play Blue Note Masterpiece)’ VOL 1과 VOL 2 공연이 12일과 26일 대구 베리어스 재즈 클럽에서, 그리고 7월 4일과 17일 서울 JCC 아트센터에서 개최된다고 주최사 플러스히치(대표 김충남)가 전했다.이번 공연에선 국내를 대표하는 재즈 뮤지션들(사진 참조)이 블루노트 레이블을 대표하는 명반들인 소니 클락 Cool Struttin’, 캐논볼 애덜리 Somethin’ Else, 존 콜트레인 Blue Train, 아트 블래키 재즈 메신저스 Moanin’, 호레이스 실버 Song For My Father, 리 모건 The Sidewinder, 케니 버렐 Midnight Blue, 그랜트 그린 Idle Moments 등을 연주한다.블루노트 레이블 헌정 공연은 서울문화재단의 코로나19 피해 긴급예술지원 공모사업으로 선정돼 그 의미가 크며, 생활 속 방역지침을 준수해 한자리 건너뛰어 앉기를 시행한다.공연 티켓은 인터파크, 티켓링크, 네이버예약 등에서 예매 가능하다.