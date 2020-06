트레저 방예담이 첫 솔로곡 '왜요 (WAYO)' 발매를 사흘 앞두고 신곡 콘셉트를 엿볼 수 있는 티저 영상을 공개했다.YG엔터테인먼트는 2일 오전 10시 공식 블로그(www.yg-life.com)에 방예담의 디지털 싱글 타이틀곡 '왜요 (WAYO)' 무빙 포스터를 게재했다.40초 분량의 무빙 포스터에는 구름 한 점 없이 맑은 파란 하늘이 어딘가 공허한 분위기를 자아낸다. 여기에 그리움을 머금은 듯 쓸쓸한 표정으로 자전거를 타거나 트럭에 앉아있는 방예담의 모습이 그려지며 '왜요 (WAYO)' 콘셉트에 대한 궁금증을 자극한다.방예담의 풍부한 감수성이 돋보이는 이번 영상은 마치 한 편의 청춘 영화를 보는 듯한 느낌을 준다. 여기에 '왜요 왜요 왜요 / 너 없인 왜 나는 안되나요 / 도대체 왜요 왜요 왜요 / just tell me 너 아님 안되나요 / 왜 우린 안되나요' 라는 애절한 가사가 맞닿아 떨어지며 애틋함을 자극했다. 또한 잔잔한 일렉기타 선율이 인상적인 인스트루멘탈까지 귀에 감기는 멜로디로 신곡에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.'왜요 (WAYO)'는 트레저 데뷔 프로젝트의 일환이자 방예담의 생애 첫 솔로곡이다. 오는 7월 완전체 데뷔에 앞서 팬들에게 깜짝 선물로 공개하는 곡이기도 한 '왜요 (WAYO)'는 발표 전부터 빅뱅 태양, 블랙핑크 로제 등 YG 선배들의 커버송 지원사격이 이어지며 훈훈함을 자아냈다.특히 위너 강승윤과 AKMU 이찬혁이 '왜요 (WAYO)' 작사·작곡에 참여했으며, YG 실력파 프로듀서 FUTURE BOUNCE가 작사·작곡·편곡을 맡고, Andrew Choi가 작곡진에 합류하는 등 '역대급' 라인업을 자랑하며 명곡 탄생을 예고했다.최현석 지훈 요시 준규 마시호 윤재혁 아사히 도영 방예담 하루토 박정우 소정환으로 구성된 12인조 보이그룹 트레저는 빅뱅, 위너, 아이콘에 이은 YG의 차세대 그룹으로 글로벌 음악팬의 주목을 받고 있다. 트레저는 오는 5일 오후 6시 방예담의 솔로곡 '왜요 (WAYO)'는 음원과 뮤직비디오를 공개하고 본격적인 데뷔 예열에 나선다.