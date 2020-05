▶ 키스, W.A.S.P, 미트 로프 거친 베테랑 플레이어

[스포츠한국 조성진 기자] 키스(KISS)와 W.A.S.P에서 활동한 미국의 기타리스트 밥 쿨릭(Bob Kulick)이 향년 70세의 나이로 29일 타계했다고 동생 브루스 쿨릭(Bruce Kulick)이 자신의 인스타그램에서 전했다. 밥 쿨릭의 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았다.밥 쿨릭의 타계 소식에 키스는 공식 트위터에 “가슴이 아프다…쿨릭 가족에게 애도를 표한다”고 했고, 거스 G(Gus G) 등을 비롯한 여러 음악인들도 SNS를 통해 깊은 애도를 표하고 있다.1950년 1월 16일 미국 뉴욕 브룩클린에서 태어난 밥 쿨릭은 70년대에 그룹 키스에 가입해 Alive II, Unmasked, Killers, Creatures of Night 등 4장의 앨범에 참여했다. 또한 메틀 그룹 W.A.S.P의 기타리스트로 활동하며 [Crimson Idol] 등의 명반 탄생에 일조했다.이외에 밥 쿨릭은 폴 스탠리의 78년 솔로앨범을 비롯해 미트 로프, 루 리드, 마이클 볼튼, 다이애나 로스, 팀 리퍼 오웬스 등등 록/팝 등 다양한 장르의 아티스트들과 활동한 바 있다.밥 쿨릭은 지난 2017년 솔로앨범 [Skeletons in the Closet]을 발매하기도 했다.