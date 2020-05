▶ 더티해리, 스카페이스, 매드맥스 등 5편 영화에서 힌트

[스포츠한국 조성진 기자] 국내를 대표하는 하드록 밴드 해리빅버튼이 오는 6월 4일 새 앨범 [더티해리(Dirty Harry]를 발매한다.2017년에 발매된 정규 2집 [Man of Spirit] 이후 선보이는 3집-‘3집의 반’-으로 해리빅버튼의 리더 이성수의 표현에 따르면 ‘시즌1’이다.3집 시즌 1은 다섯 편의 영화들에서 영감을 받아 재탄생시킨 컨셉트 앨범으로 총 다섯 곡의 신곡들로 구성했다.클린트 이스트우드의 액션시리즈 ‘더티해리(Dirty Harry, 1978)’, 알 파치노 주연의 ‘스카페이스(Scarface, 1981), 조지 밀러 감독의 ‘매드 맥스(Mad max 2)’, 좀비 영화의 거장 조지 로메로 감독의 ‘돈 오브 더 데드(Dawn of the dead, 1968)’ 그리고 국내에선 청춘스케치로 알려졌던 ‘리얼리티 바이츠(Reality Bites)’와 같이 총 5편의 영화와 동명의 신곡들은 마치 영화를 음악으로 듣는 것 같은 새롭고 놀라운 즐거움을 선사해 준다.녹음과 믹싱은 해리빅버튼의 1집부터 오랜 기간 함께 작업을 해온 타이탄 레코딩 스튜디오의 오형석 엔지니어와 함께 했으며, 일부 보컬과 드럼 녹음은 CJ문화재단의 지원으로 튠업스튜디오에서 진행됐다. 마스터링은 레드제플린(Led Zeppelin), 로열블러드(Royal Blood), 프로디지(Prodigy), 더 킬러즈(The Killers)를 비롯해 여러 세계적인 뮤지션들과 작업을 한 영국 메트로폴리스의 존 데이비스(John Davis)와 호흡을 맞췄다.존 데이비스는 해리빅버튼의 신곡들을 마스터링하면서 "야수와 같은 록음악!(Rock Like a Beast!)"이라고 평하기도 했다.신보 [더티해리]는 오늘(20일)부터 예스24, 알라딘, 교보문고 등 각종 음반 판매 사이트를 통해 예약판매가 시작된다.또한 해리빅버튼은 타이틀 곡의 뮤직비디오 제작을 위해 크라우드 펀딩을 진행중이다. 펀딩 참여는 메이크스타에서 할 수 있다.수개월 간 코로나 사태로 뮤지션 뿐 아니라 공연장, 라이브 클럽, 음향, 악기업체, 레이블 등 음악 관련 산업이 가동을 멈춘 상황이다. 리더 이성수는 "수개월 간 코로나19로 모두가 힘든 시기를 보내고 있는 상황에서 해리빅버튼의 신보가 듣는 이들에게 즐거움을 선사하고 동시에 힘이 되어줄 수 있기길 바란다"고 전했다.