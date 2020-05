[스포츠한국 이혜영 기자] 투모로우바이투게더((TOMORROW X TOGETHER) 휴닝카이가18일 오후 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 열린 두 번째 미니앨범 '꿈의 장 : ETERNITY' 미디어 쇼케이스에서 멋진 무대를 선보이고 있다.투모로우바이투게더의 새 앨범 '꿈의 장: ETERNITY'는 데뷔 앨범 '꿈의 장: STAR', 정규 1집 '꿈의 장: MAGIC'에 이어 소년들이 성장하며 겪는 경험들을 이야기로 풀어냈다. 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린... (Can'T You See Me?)'를 포함해 총 6곡이 수록됐다.