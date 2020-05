[스포츠한국 김두연 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 신인의 티를 벗고 비상할 준비를 마쳤다.18일 오후 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 두 번째 미니앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’ 발매 기념 쇼케이스가 온라인으로 진행됐다.이번 투모로우바이투게더의 새 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’는 데뷔 앨범 ‘꿈의 장: STAR’, 정규 1집 ‘꿈의 장: MAGIC’에 이어 소년들이 성장하며 겪는 경험들을 이야기로 풀어냈다. 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린... (Can'T You See Me?)'를 포함해 총 6곡이 수록됐다.그동안 투모로우바이투게더의 타이틀곡 제목은 항상 특별했다. '어느날 머리에서 뿔이 자랐다', '9와 4분의 3 승강장에서 널 기다려'와 같이 말이다. 이번 ''세계가 불타버린 밤, 우린...' 또한 마찬가지다. 다만 다른 점은 경쾌하고 밝은 분위기보다는 카리스마와 거친 느낌을 더했다는 것이다.투모로우바이투게더는 "우정과 믿음이 깨지고 난 이후의 모습을 안무로 표현해봤다. 멤버들이 뒤를 돌아 손가락으로 크로스를 만들거나, 싸우고 난 다음의 모습을 손으로 몸을 터치하는 동작으로 표현했다"고 설명했다.지난해 3월 데뷔한 투모로우바이투게더는 방탄소년단의 동생 그룹이라는 조명을 받고 각종 신인상을 섭렵, 10관왕이라는 영예를 안았다. 그리고 올해 당당히 2년차가 됐다. 신인이라는 딱지를 뗀 이들의 각오도 남다를 터.투모로우바이투게더는 "작년에는 목표가 신인상이었다. 그리고 믿을 수 없을 만큼 큰 성과를 이뤘다. 영광스러운 기록을 세워 팬 분들께 정말 감사하다"고 고개를 숙였다. 이어 "책임감도 커진 만큼 성장하고 발전한 모습을 보여드리려고 노력했다"고 말했다.소속사 빅히트 엔터테인먼트의 수장 방시혁 PD의 조언도 이들에게 자극이었다. 투모로우바이투게더는 "지금까지 주어진 콘텐츠들을 잘 소화해 줬다고 말해주셨다. 또 개인 멤버들의 매력을 뚜렷하게 보여줬으면 좋겠다고 조언해주시더라"고 전했다. 또 방탄소년단의 제이홉 역시 "어디서든 주눅들지 말고 자신을 보여달라"고 주문했다고.다음 목표는 단독콘서트다. 물론 아직 갈길은 멀다. 투모로우바이투게더는 "지난해 만족스러운 결과를 얻은 만큼 기회가 된다면 단독 콘서트를 하고 싶다. 현재는 여러 사정으로 콘서트를 하기 쉽지 않지만 언젠가는 기쁜 마음으로 할 수 있지 않을까 생각한다"고 미래를 그렸다.한편, ‘꿈의 장: STAR’, 정규 1집 ‘꿈의 장: MAGIC’은 이날 오후 6시 공개된다.