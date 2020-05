그룹 투모로우바이투게더가 자신감 넘치는 각오를 드러냈다.18일 오후 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 두 번째 미니앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’ 발매 기념 쇼케이스가 온라인으로 진행됐다.투모로우바이투게더는 지난해 3월 데뷔한 보이그룹. 어느덧 1년 하고도 3개월의 시간이 흘렀다. 이들은 "데뷔 때는 무대에서 준비한 것들을 보여주기에 급급했다"고 돌아봤다.그러나 1년여 시간이 흘렀고 스스로도 발전했음을 느낀다고. 투모로우바이투게더는 "지금은 조금 여유가 생겼고 책임감이 생겼다"며 "우리를 좋아해 주시는 분들이 생기면서 더 좋은 모습으로 보답하고 싶다"고 포부를 드러냈다.한편, 투모로우바이투게더의 새 앨범 ‘꿈의 장: ETERNITY’는 데뷔 앨범 ‘꿈의 장: STAR’, 정규 1집 ‘꿈의 장: MAGIC’에 이어 소년들이 성장하며 겪는 경험들을 이야기로 풀어냈다. 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린... (Can'T You See Me?)'를 포함해 총 6곡이 수록됐다. 이날 오후 6시 공개.