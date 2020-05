그룹 엑소 리더 수호(29·본명 김준면)가 사회복무요원으로 국방의 의무를 수행한다.수호는 14일 육군훈련소에 입소한다. 조용히 들어가겠다는 본인의 뜻에 따라 별도의 행사는 진행되지 않으며 정확한 입소 시간과 장소는 비공개다.이날 입소한 그는 4주간 기초군사훈련을 받은 뒤 사회복무요원으로 대체복무할 예정이다. 이로써 수호는 지난해 입대한 시우민, 디오에 이어 엑소 멤버들 중 세 번째로 군 생활을 시작하게 됐다.수호는 이날 자신의 SNS에 "WE ARE ONE EXO 사랑하자"라는 글로 인사를 전했다.한편 수호는 지난 2012년 엑소 리더로 데뷔했다. 최근에는 첫 솔로 앨범 '자화상'을 발매했다.