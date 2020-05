배우 박해진이 '코로나19-회복과 재건을 위한 MBC 캠페인 We Believe’(이하 ‘MBC 캠페인 We Believe’)에 참여해 국민의 건강과 안전을 지키기 위해 묵묵히 애써준 ‘숨은 영웅’들에게 감사의 마음을 전했다.‘MBC 캠페인 We Believe’는 전대미문의 재난 속에서도 의지와 용기를 잃지 않고 위기를 극복해 나아가고 있는 대한민국의 모습을 통해 우리의 의지로 새로운 일상을 열어갈 수 있다는 희망의 메시지를 전하기 위해 기획되었다.12일 공개된 ‘MBC 캠페인 We Believe’의 첫 번째 홍보영상 <숨은 영웅>편은 배우 박해진의 출연과 내레이션을 담당했다.‘코로나 19’로 어려움을 겪은 대한민국 국민에게 화합과 희망의 메시지를 전하며 의사, 간호사, 약사, 소방관, 역학조사관, 경찰, 긴급구조대 등 ‘코로나 19’ 극복을 위해 보이지 않는 곳에서 묵묵히 헌신과 소임을 다해준 숨은 영웅들에 대한 감사의 마음을 전했다.캠페인 영상 속 배우 박해진은 담담하지만 진정성 있는 모습과 내레이션으로 숨은 영웅에 대한 국민의 감사한 마음을 대변해 눈길을 모은다. 특히 박해진은 지난 2월 보건복지부가 제작한 '국민 예방 코로나19 안전수칙'에 재능기부로 참여한데 이어 '덕분에 챌린지'에도 참여해 한국을 넘어 세계 각국의 팬들을 지목해 큰 반향을 불렀다. 여기에 이번 ‘MBC 캠페인 We Believe’에도 출연료 없이 참여해 코로나 극복을 위한 마음과 의미를 더했다.박해진은 “국민의 한 사람으로서 아주 작은 역할이나마 보탬이 될 수 있게 제안해준 MBC에 감사하다. 이렇게라도 숨은 영웅들에게 인사 전할 수 있어서 오히려 영광이다”라며, “그간 표나지 않는 자리에서 많은 수고를 감내해주신 숨은 영웅들에게 감사의 마음을 전하고 싶다”고 밝혔다.배우 박해진의 출연과 내레이션으로 의미를 더한 ‘MBC 캠페인 We Believe’ 첫번째 영상 <숨은 영웅>편은 약 40초 분량으로 제작되어져 MBC 방송과 공식 홈페이지를 통해 노출된다.한편, 배우 박해진은 오는 20일 수요일 밤 8시 55분에 첫 방송되는 MBC 새 수목드라마 '꼰대인턴'을 통해 시청자와 만날 예정이다. '꼰대인턴'은 최악의 꼰대 부장을 부하직원으로 맞게 된 남자의 통쾌한 갑을 체인지 복수극이자 시니어 인턴의 잔혹 일터 사수기를 그린 코믹 오피스물이다. '꼰대인턴'은 방송과 동시에 '웨이브'(wavve /투자 참여)를 통해 온라인 독점 공개될 예정이다.