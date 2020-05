▶ 번(BURRN!), 위챗, yourwritetolive 등등 호평 이어져

▶ “더 많이 인정받아야 할 실력파 음악가”

▶ “주목할 한국의 신세대 밴드”

▶ 27일 일본 발매 대한 기대감도 UP

[스포츠한국 조성진 기자] 지난 4월 새 앨범을 발매한 5인조 혼성 록그룹 메스그램(Messgram)에 대한 해외 반응이 뜨겁다.한국과 중국 동시 발매에 이어 5월엔 일본에서도 발매 예정인 메스그램의 신보 [Cheers For the Failure]는 이들의 첫 정규작으로, 일본의 헤비메틀 전문매체 번(BURRN!)을 비롯해 중국의 위챗(weixin.qq.com), 전 세계 폭넓은 채널로 유통되는 ‘yourwritetolive’ 등 여러 곳에서 화제가 되고 있다.‘번’은 4월 21일 자 온라인판에서 “주목할만한 한국의 신세대 밴드”로 호평을 아끼지 않았고, 최대 회원 수를 자랑하는 중국의 SNS 서비스 ‘위챗’에서도 메스 그램에 대한 다양한 반응이 이어졌다.메스그램의 신보에 대해 87점을 부여하며 극찬을 아끼지 않은 ‘yourwritetolive.com’은 단순한 소개가 아니라 매우 긴 분량의 꼼꼼한 리뷰를 게재해 눈길을 끌게 한다. 기사를 쓴 필자가 메스그램에 대해 얼마나 많은 애정을 갖고 있나 알 수 있게 하는 리뷰일 만큼.“그들이 재능있는 음악가라는 걸 알았고 더 많이 인정받을 가치가 있다”고 시작하는 ‘yourwritetolive.com’ 리뷰는 신작에 수록된 전곡을 세세하게 리뷰했다.“Little but Fierce는 헤비메틀 구절과 악기 섹션의 가장 균형 잡힌 메스그램이며, 이모 코러스는 악기의 복잡성과 강도보다 멜로디를 더 강조”하고 “Rockstars는 2010년 초의 스크리모를 떠올리지만 키보드를 사용해 신선함을 유지하고 치열한 느낌의 영화 같은 분위기 선사”라고 칭찬을 함은 물론 “메틀과 하드록 필로 무겁게 유지하는 A Handful of Light” 등 전곡에 걸쳐 자세하고 애정 어린 호평으로 일관하고 있는 것이다.이외에 세계 여러 지역에서도 메스그램의 새 앨범에 대한 다채로운 관심을 보이고 있는 중이다.메스그램은 신유식(기타)-자니 신(신시사이저·보컬)-수진(드럼)-지영(보컬)-찬현(베이스) 등으로 구성된 포스트하드코어 밴드로, 헤비니스를 기반으로 아름다운 멜로디와 그 외 다채로운 형태를 접목한 사운드를 추구한다.스웨덴의 멜로딕 데스메틀 밴드 ‘아치 에너미(Arch Enemy)’의 드러머가 메스그램의 첫 데모곡 ‘EVERY MOMENT’을 듣고 함께 작업을 수락한 일화는 유명하다.메스그램은 아시아 최대 규모 밴드 콘테스트 ‘야마하 아시안비트’ 코리아 파이널 3위(2013), 밴드 오디션 ‘레드불 라이브 온더로드’ 3위(2014), 한국음악실연자연합회 주최 ‘올스타(All star) 아티스트 페스티벌’ 대상(2019) 등 데뷔와 함께 각종 경연에서 역량을 인정받았다. 또한 자라섬 재즈페스티벌, 2015년 유럽 공연 및 2016년 일본 도쿄 투어, 그리고 넥슨사의 게임 ‘아르피엘’ 타이틀곡, 캐릭터송, 각종 유명 게임 OST, 애니메이션의 주제가 및 SBS 드라마 ‘착한마녀전’ 타이틀곡 등 많은 활약을 하고 있다.메스그램 소속사인 아이원이앤티 박강원 대표가 “음악적으로 정말 ‘물건’이며, 특히 레코딩에 대한 감각과 식견이 대단하다”고 입버릇처럼 말하는 건 어느덧 메스그램을 단적으로 표현하는 명언으로 자리했다.오는 27일 일본 발매를 앞두고 있는 메스그램의 신작이 헤비니스의 강국 일본에선 또 어떠한 형태로 화제를 모을지 기대된다.