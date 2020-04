걸그룹 블랙핑크가 8억뷰 이상 뮤직비디오 3편을 보유한 'K팝 최초'의 그룹이 됐다.블랙핑크의 'Kill This Love' 뮤직비디오는 20일 오전 3시 43분께 유튜브 조회 수 8억뷰를 돌파했다. YG엔터테인먼트는 공식 블로그 및 SNS에 축전을 공개했다.이로써 블랙핑크는 'Kill This Love'를 비롯해 11억뷰를 달성한 '뚜두뚜두 DDU-DU DDU-DU)', 9억뷰를 향해가고 있는 '붐바야'까지 더해 K팝 역사상 처음으로 8억뷰 이상 뮤직비디오 3편을 보유하게 됐다. 또 다른 히트곡 '마지막처럼'도 8억뷰를 앞두고 있어 기록 경신은 계속될 전망이다.한편, 'Kill This Love' 뮤직비디오는 지난 4월 5일 공개됐을 당시 63시간 만에 1억뷰를 돌파하며 뜨거운 반응을 얻었다. 유튜브에서 발표한 '2019년 전 세계에서 가장 많이 본 뮤직비디오' TOP10에 유일한 K팝으로 이름을 올리기도 했다.