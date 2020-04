그룹 방탄소년단이 '언택트(untact, 비대면) 공연'의 새 시대를 연다.방탄소년단은 오는 18~19일 낮 12시부터 유튜브 공식 채널 '방탄TV(BANGTANTV)'를 통해 기존 콘서트와 팬미팅 실황을 담은 '방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트'(BTS ONLINE CONCERT WEEKEND, 이하 '방방콘')를 공개한다.'방방콘'은 팬들을 위해 마련한 방탄소년단의 특별한 선물로, 이틀간 24시간 동안 총 8부로 구성해 콘서트 실황을 무료로 공개한다. 전 세계 아미들은 안방 1열에서 방탄소년단의 공연을 관람할 수 있다.18일 멤버들의 역동적인 안무를 즐길 수 있는 '2015 BTS LIVE <화양연화 ON STAGE>'와 '2016 BTS LIVE <화양연화 ON STAGE : EPILOGUE>'를 비롯해 풋풋한 매력과 패기가 돋보이는 'BTS 2014 LIVE TRILOGY : EPISODE II THE RED BULLET' 콘서트와 2016년 열린 팬미팅 'BTS 3RD MUSTER [ARMY.ZIP+]' 등이 이어진다.이어 19일은 한층 성장한 방탄소년단의 모습을 제대로 확인할 수 있는 '2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL'과 '2017 TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL', 'LOVE YOURSELF SEOUL' 콘서트와 2018년 열린 팬미팅 'BTS 4TH MUSTER [HAPPY EVER AFTER]' 등이 담긴다.여기서 끝이 아니다. 방탄소년단은 다채로운 공연으로 풍성한 볼거리를 제공하는 것은 물론, 특별한 이벤트까지 마련해 전 세계 아미들을 하나로 모은다. '방방콘'을 시청하는 팬들이 실감 나게 콘서트를 즐길 수 있도록 커뮤니케이션 플랫폼 위버스에서 블루투스 기능을 통해 전 세계에 있는 응원봉(아미밤)을 연동하는 새로운 시스템을 구축했다.위버스 미디어(Media) 탭에서 '방방콘' 영상을 재생한 뒤 오피셜 라이트 스틱(Official Light Stick)을 연결하면, 마치 공연장에 있는 것처럼 응원봉의 색깔이 곡에 따라 실시간으로 바뀐다. 단순 시청을 넘어, 아미밤 연동으로 또 한 번 뜨겁게 응원하며 즐길 수 있도록 새로운 경험을 제공한다.공연을 감상하면서 '#BangBangCon' 해시태그와 함께 콘서트를 즐기는 모습을 위버스에 공유하고 팬들이 서로 댓글을 남기며 소통할 수 있다.앞서 '방방콘' 개최 소식이 전해지자 국내외 팬들의 뜨거운 반응이 이어졌다. 외신도 방탄소년단의 '언택트 공연'에 큰 관심을 보이며 집중 조명했다.CNN은 "방탄소년단이 무료 콘서트 시리즈를 선사한다"면서 "투어가 연기됐다고 해서 K팝의 대표 그룹은 재미를 선사하는 것을 멈추지 않을 것"이라고 보도했다. 빌보드 역시 "당장 우리 앞에서 마법과 같은 라이브 공연을 선사하지 못하지만, 그다음으로 좋은 것을 선사할 예정이다. K팝 슈퍼스타는 다음 주 주말 동안 특별 온라인 콘서트 시리즈를 펼친다"고 기대를 표했다.Entertainment Weekly는 "방탄소년단이 새로운 가상 콘서트로 당신의 삶에서 라이브 콘서트 공백을 메울 것"이라며 '방방콘'의 의미를 깊이 있게 다뤘다. LA 타임스는 "'방방콘'은 BTS가 자가격리 중인 팬들을 즐겁게 해주기 위해서"라며 방탄소년단의 이벤트를 높이 평가했다.