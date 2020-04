▶ ‘기타네트’, 유튜브 채널서 찰리정 연주 공개

▶ 촬영 당일 불현듯 떠올라 즉흥적으로 연주

▶ 스탠더드팝 + 라운지뮤직, 재즈블루스 뉘앙스까지

▶ 핑거스타일 기타도 시도

▶ 피아노에 견줄 만한 코드와 멜로디의 동시적 표현

▶ 절제할 줄 아는 진정한 고수의 품격

[스포츠한국 조성진 기자] ‘People Get Ready’는 저 유명한 커티스 메이필드가 리드싱어로 활동하던 미국의 R&B 그룹 임프레션스(The Impressions)의 1965년 히트곡이다. 워낙 명곡이다보니 그간 아레사 프랭클린, 밥 딜런, 조지 벤슨, 브루스 스프링스틴, 더스티 스프링필드, 데이빗(데이비드) 샌번 등등 셀 수 없이 많은 아티스트들이 커버했다.그중에서도 1985년 로드 스튜어트가 공개한 커버 작품이 가장 유명하다. 이 버전은 마치 인생을 달관한 듯한 로드 스튜어트의 절절한 호소력의 보컬과 제프 벡의 빛나는 기타 연주가 최상급 조화를 이루며 빅 히트를 기록했다.펜더, 아이바네즈, 뮤직맨 기타 국내 유통을 총괄하는 기타네트(대표 박종호)는 14일 오후 자사의 공식 유튜브 채널 리뉴얼 오픈을 통해 국내 재즈블루스 기타를 대표하는 뮤지션이자 교수(호원대) 찰리정(정철원)의 ‘People Get Ready’ 연주 영상을 공개했다.기타에 특화된 악기유통사답게 찰리정의 이번 ‘기타네트’ 연주 영상은 보컬이 없이 100% 기타 인스트루멘틀로 표현한 ‘People Get Ready’다.기타네트 측으로부터 영상 촬영 제의를 받았을 때 찰리정은 촬영 당일까지도 어떤 곡을 연주할지 결정을 못하고 있던 상태였다. 촬영 직전 기타네트 라이브라운지 무대로 올라가 ‘펜더 어쿠스타소닉 텔레캐스터’로 아무 생각없이 E코드를 튕기는 순간 ‘People Get Ready’를 떠올린 것이다. 그리곤 곧바로 연주를 시작했다. 기타네트 유튜브 ‘People Get Ready’ 영상은 이렇게 세상에 나오게 됐다.따라서 그 어떤 부분도 전혀 가공되지 않은, 100% 즉흥연주의 생생함이 이 커버 영상의 첫 번째 매력이다. 즉흥연주력과 감성을 플레이어에게 가장 중요한 덕목으로 강조하는 찰리정다운 발상의 연주다.보컬 및 연주자 등 수많은 뮤지션이 ‘People Get Ready’를 리메이크했지만 각자 그들이 추구하고 가장 잘하는 장르 타입으로 해석했던 게 관행이었다. 반면 찰리정은 재즈 블루스라는 자신의 본령보다 스탠더드 팝 스타일에 더 무게중심을 둔 연주와 진행으로 또 다른 매력을 선사했다.영상을 보면 알 수 있듯이 찰리정의 ‘People Get Ready’는 마치 40~50년대 할리우드의 필름느와르 분위기같은 고색창연함과 외로움, 서정미 등이 다층적으로 결합돼 있다. 고독 또는 외로움에도 그걸 표현해내는 여러 방식이 있겠지만 찰리 정이 ‘People Get Ready’에서 보여주는 외로움의 외피는 구속력 강한 자기집중 속의 ‘우아한 고독’이라고 말하고 싶다. 재즈기타로 다져진 다채로운 코드웍과 멜로디가 시종 빼어난 서정성으로 발현되고 있음에도 언뜻 고급 호텔의 라운지뮤직 같은 분위기가 느껴지기 때문이다.그간 자신의 스타일과는 달리 핑거스타일 기타를 시도하고 있는 것도 이번 영상에서 빼놓을 수 없는 대목이다.마지막으로, 피아노 음악에 견줄 수 있을 만큼 기타라는 악기로 매우 넓은 범위의 연주 표현력을 보여주고 있다는 것이다. 물론 6현에 불과하고 지판도 피아노 건반에 비한다면 그 수가 매우 적지만 그럼에도 코드도 연주하고 멜로디도 연주하는 피아노같은 또는 오케스트라같은 효과를 아름답고 우아하게 창출하고 있다.6분이나 되는 분량의 연주 동안 테크니컬하고 화려한 표현이 잠깐이라도 한번쯤 나올 법한데도 끝까지 자제해가며 차분하고 단아하게 마무리한다. 기술적인 표현력을 많이 가졌음에도 이렇게 절제하기에도 쉽지 않을텐데 말이다. 진정한 고수의 품격이랄 밖에.1~2분 분량에 맞추는 일반적인 유튜브 관행으로 볼 때 6분이 넘는 이번 영상은 자칫 지루함을 줄 수도 있다. 그러나 즉흥적으로 막힘없이 연주에 집중하는 찰리 정의 당일 연주방식 때문에 이후 기타네트 측도 짧은 분량으로 러닝타임을 줄이는 걸 포기하고 원래의 찰리정 연주를 살리기로 했다는 후문이다.찰리정은 기타네트 유튜브 촬영용으로 연주한 펜더 어쿠스타소닉 텔레캐스터에 대해 “너무 가벼워 이동성이 돋보이며 어떠한 앰프나 스피커에 연결해도 기본적인 소리가 창출되는 게 매력”이라며 “연습용은 물론 음악을 만들거나 야외공연용으로도 이만한 게 없다”고 평가했다. 또한 그는 “어쿠스타소닉 텔레는 일렉트릭픽업보다 어쿠스틱픽업 소리가 더 탁월”하다며 “시뮬레이션이 정말 잘 돼 있는 기타라서 유저가 원하는 소리를 다양하게 표현할 수 있다”고 덧붙였다.호원대학교 실용음악과(기타)에서 11년째 학생들을 가르치고 있는 찰리정은 오는 여름 어쿠스틱기타 연주가 다채롭게 빛을 발하는 ‘올 인스트루멘틀’ 솔로앨범을 발매한다. 원래는 4월경 발매 계획이었지만 코로나 여파로 시점을 늦춘 것이다. 또한 코로나 여파가 잠잠해지면 홍대 ‘카페더블루스’ 클럽에서 매주 1회 정기공연도 할 예정이다.한편, 찰리정의 ‘People Get Ready’ 연주 영상은 기타네트 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.