블랙핑크가 코첼라 20주년 다큐멘터리에 출연했다.블랙핑크는 11일 공개된 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 20주년 기념 다큐멘터리(Coachella: 20 Years in the Desert) 중 ‘더 넥스트 제네레이션(THE NEXT GENERATION)’ 챕터에 등장했다.다큐멘터리 속 비욘세에 이어 모습을 드러낸 블랙핑크는 코첼라 첫 무대임에도 폭발적인 퍼포먼스와 가창력을 선보였다. 관객들은 블랙핑크의 동작 하나하나에 함성을 지르며 열광했다.세계적인 R&B 가수 칼리드(Khalid)는 블랙핑크의 대기실을 찾아 멤버들과 반갑게 인사를 나눴다. 칼리드는 특히 “최고 K팝 걸그룹의 (코첼라) 데뷔를 축하한다. 무대가 기대된다”며 직접 ‘뚜두뚜두’ 후렴구를 부르며 블랙핑크를 응원했다.당시 블랙핑크의 대기실에는 칼리드 외에도 코첼라 창립자인 폴 톨렛(Paul Tollett), 미국 유명 래퍼 제이든 스미스(Jaden Smith), DJ 디플로(Diplo) 등이 방문했다. 음악계의 내로라하는 유명인사들이 모여 블랙핑크의 코첼라 데뷔를 축하했다.블랙핑크는 지난해 미국 캘리포니아주 인디오에서 열린 코첼라 사하라 무대에 서브 헤드라이너로 초대됐다. K팝 그룹을 대표해 무대에 올랐던 이들은 압도적인 영향력과 파급력을 보여줘 강렬한 인상을 남겼다.미국 최대 음악 축제 코첼라는 1999년부터 시작돼 전통과 권위를 자랑한다. 매년 20만~30만명의 관객이 참가하며, 대중적 인기를 넘어 음악성을 갖춘 아티스트를 선별해 초청하기 때문에 수많은 뮤지션이 열망하는 ‘꿈의 무대’로 통한다. 음악뿐 아니라 패션·라이프 스타일 등 문화 전반의 트렌드를 교류하는 축제이기도 하다.한편, 블랙핑크는 현재 컴백 준비에 한창이다.