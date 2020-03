가수 전소미가 고가의 외제차를 운전하는 모습으로 화제를 모은 가운데 해당 차는 전소미 소유의 차량이 아닌 것으로 알려졌다.전소미 소속사 더블랙레이블 측은 30일 “‘I AM SOMI(아이 엠 소미)’ 1회에 나온 차량은 전소미의 차가 아니다"라며 "더 자세한 내용은 2화에서 확인해달라"고 밝혔다.앞서 전소미는 지난 28일 첫 유튜브 단독 리얼리티 ‘I AM SOMI(아이 엠 소미)’ 1회를 공개했다. 영상 속에는 고등학교 졸업식에 참석해 친구들과 작별 인사를 나누는 전소미의 모습이 담겼다.특히 영상 말미, 전소미가 노란책 차량을 운전하는 장면이 등장했다. 그는 카메라를 향해 손을 흔들며 “나 노란 차 업그레이드했다”고 외쳤다. 전소미가 타고 있던 차량은 람보르기니 SUV 우르스 모델로, 옵션을 제외한 기본 가격이 약 2억5600만 원에 달하는 것으로 알려져 화제를 모았다.무엇보다 전소미는 과거 라이브 방송에서 해당 차량을 '드림카'라고 언급한 바 있다. 이에 올해 20살이 된 전소미가 차를 구입한 것 아니냐는 추측이 나왔지만 이는 전소미 소유는 아닌 것으로 드러났다.'I AM SOMI'는 매주 토요일 오후 10시 공개된다.