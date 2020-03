티셔츠로 만든 ‘꽃’ 그리고 일상생활 속 ‘기표마크’까지. 아티스트들의 기발한 아이디어가 투표 캠페인과 만났다. 디자이너 채우와 그래픽디자이너 재용 서양화가 하태임, 바이올리니스트 노엘라가 415 국회의원선거 투표 독려 캠페인 ‘잘 뽑고 잘 찍자’에 참여해 아티스트로서의 미적 감각을 뽐낸다.21일 캠페인 측이 공개한 영상에서 디자이너 채우는 ‘투표선물세트’ 안에 있던 흰 티셔츠를 꺼내 가위로 오리고, 투표 스티커를 붙여 만개한 꽃을 만들었다. 채우는 이를 다른 검은 티셔츠에 붙인 뒤 “NO VOTE NO ( )” 속 빈칸을 꽃으로 채웠다.채우는 “투표는 민주주의 꽃이라고 불린다. 민주주의 방향과 그 결실을 맺는다는 의미에서 그렇게 불린다. 그래서 ‘NO VOTE NO FLOWER’, 간단히 투표 티셔츠로 꽃을 만들어보았다. 감사하다”라고 말했다.그래픽디자이너 재용은 우리 일상에서 너무나 쉽게 접할 수 있는 도로, 나무, 신호등, 벽, 가위 등에서 포착한 ‘기표마크’ 모양을 포착해 짤막한 영상으로 만들었다. 이후 나오는 “NO VOTE NO DAILY LIFE”라는 문구를 통해 투표가 우리의 일상생활과 밀접한 관련이 있다는 걸 이미지로 표현했다. “투표가 없으면 일상생활도 없다”는 그의 메시지가 강렬하게 와 닿는다.오는 4월 15일 치러지는 21대 국회의원선거 투표 독려 캠페인 '잘 뽑고 잘 찍자'는 국민의 권리인 투표권을 꼭 행사하자는 취지 아래 세대를 아우르는 스타들이 투표 참여의 순수한 뜻을 담아 전원 노개런티로 재능 기부한 뜻깊은 프로젝트다.이에 올해는 스타들 뿐 아니라 디자이너 등 아티스트들도 참여해 투표를 다양한 스펙트럼으로 해석하고 일상 속 투표의 의미를 전달하고 있다.'잘 뽑고 잘 찍자'는 2017년 5월 대통령선거 '0509 장미 프로젝트'와 2018년 6월 전국동시지방선거 '613 투표하고 웃자' 등 두 차례 진행된 캠페인에 이어진 세 번째 시리즈다. 앞서 두 차례 캠페인은 배우 고소영, 이병헌, 정우성을 비롯한 배우들과 유재석, 강호동, 신동엽, 박경림 등 예능인들이 총출동해 화제를 모은 바 있다.올해는 경수진 고아라 기안84 김구라 김국진 김다미 김숙 김용만 김의성 김준현 김혜윤 김혜준 남희석 문지애 박나래 박정민 박진주 박해진 소이현 솔비 송가인 송은이 송재림 양세형 유재석 윤소희 이소연 이수혁 이순재 이지훈 인교진 장동윤 장윤정 장현성 정우성 정해인 조세호 조우종 주우재 주지훈 진선규(가나다순) 등 스타들과 드라마 작가 노희경, 디자이너 채우, 그래픽디자이너 재용, 바이올리니스트 노엘라, 서양화가 하태임 등 총 46명의 스타와 아티스트들이 동참해 투표의 가치를 재고할 전망이다.스타들과 기획자, PD, 기자 등 다양한 이들이 특정 단체 없이 모여 민간 차원에서 진행되며, 중앙선거관리위원회가 후원하고 있다. 연출은 MBC '나 혼자 산다' JTBC '밤도깨비' 등을 연출한 E채널 이지선 PD가 담당한다.스타들이 직접 촬영한 캠페인 영상은 지난 16일 이순재 편을 시작으로, 중앙선거관리위원회 SNS와 유튜브, 포털사이트 등을 통해 4월 초까지 순차적으로 공개된다.