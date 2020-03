▶ 4월 2일 모든 온라인 음원사이트서 발매

[스포츠한국 조성진 기자] 장성은(22)이 오는 4월 2일(목) 첫 싱글 ‘Goodbye my Romance’를 발표하며 가수로서 공식 데뷔한다.장성은은 휘성, 거미 등등 다수 스타 가수들을 배출한 명 보컬트레이너 김명기의 제자다. 이번 장성은 데뷔 싱글 역시 김명기가 작사/작곡했다. 김명기가 특별히 아끼는 제자라는 걸 알 수 있게 하는 대목이다.떠나 보낼 수 밖에 없는 아픈 사랑을 특유의 보이스로 애잔하게 노래한 이번 싱글 ‘Goodbye my Romance’는 김명기 이외에도 신석철(드럼), 이경남(베이스) 등의 유명 뮤지션에서 태인(피아노&신스), 이정준(어쿠&일렉트릭 기타)에 이르기까지 파워풀한 세션맨이 함께 했다.또한 전문 음악PD 겸 공연연출자 배영배 PD가 앨범 프로듀서로 전체적인 조형미를 다졌다.한편, 장성은의 첫 싱글 ‘Goodbye my Romance’는 4월 2일부터 모든 온라인 음원사이트에서 접할 수 있을 뿐 아니라 글로벌 음원유통사 ‘사운드리퍼블리카’를 통해 유럽 등 해외에도 배급 예정이다.