가수 제시가 볼륨감 넘치는 몸매를 자랑했다.지난 13일 제시는 자신의 인스타그램에 "Keep your eyes on the prize!"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 제시는 양갈래 헤어스타일을 한 채 크롭티셔츠를 입고 도도하고 새침한 표정을 짓고 있다.특히 제시의 물오른 미모와 완벽한 볼륨 몸매가 시선을 강탈한다.한편, 제시는 지난해 11월 신곡 'Drip'으로 활동했다.