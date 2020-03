그룹 위너가 오는 3월 26일 신곡 발표를 예고하며 컴백을 공식화했다.YG엔터테인먼트는 12일 위너의 '커밍순(COMING SOON)' 포스터를 공개했다. 여기에는 '2020. 03. 26. 6pm'이란 문구가 새겨져 팬들의 궁금증과 기대감을 키웠다.아직 싱글 발표인지 정규 앨범 발표인지 자세한 정보는 베일에 가려졌으나 위너 (강승윤·김진우·이승훈·송민호)의 단체 사진 속에는 마치 지난 추억을 회상하듯 멤버 4인의 아련한 분위기가 담겨져 있다.위너의 과거 콘서트 티켓 사진과 멤버들의 즉석 사진, 앨범 등이 어떠한 의미를 암시하는 것일지 호기심을 자극한다.위너는 지난해 10월 세 번째 미니앨범 'CROSS' 발매 이후 서울을 시작으로 8개 도시에서 아시아 투어(CROSS TOUR)를 성공적으로 마치며 글로벌 인기를 증명했다. 이어 꾸준히 새 앨범 작업에 몰두해온 멤버들의 노력은 약 5개월 만의 빠른 컴백으로 이어졌다.데뷔 이래 독보적인 색을 구축해오며 음악적 역량을 발휘해온 위너는 히트곡 '릴리 릴리'(REALLY REALLY), '럽미 럽미'(LOVE ME LOVE ME), '에브리데이'(EVERYDAY), '밀리언즈'(MILLIONS), '아예'(AH YEAH) 등 발표하는 곡마다 글로벌 음악팬들의 큰 사랑을 받았다.각 멤버들의 음악적 성장과 활발한 솔로 활동도 돋보였다. 솔로 아티스트로도 두각을 드러낸 송민호는 첫 솔로 정규 앨범 'XX'로 각 차트를 휩쓸며 뜨거운 사랑을 받았고, 맑고 아름다운 음색의 멤버 김진우는 지난여름 선보인 '또또또'로 자신만의 감성과 매력을 대중들에게 톡톡히 각인시켰다.