가수 박재범이 폭행 시비가 붙은 미국 UFC 선수 브라이언 오르테가에 대해 법적 조치에 나서지 않겠다고 밝혔다.박재범은 9일 트위터에 팬들의 질문에 답하는 시간을 가지다 오르테가와의 시비에 대해 언급했다.이날 한 팬은 "그래서 그를 고소할 계획은 없냐"(So you’re not gonna sue him?)고 물었다. 이에 박재범은 "나는 나보다 덜 가진 사람을 고소하지 않을 것"(Nah i dont sue ppl who have less than i do)이라고 답했다.앞서 박재범은 지난 8일(현지시각) 미국 라스베이거스 T모바일 아레나에서 열린 UFC 248 대회장을 방문했다가 오르테가로부터 뺨을 맞은 것으로 알려졌다.박재범은 자신이 대표로 있는 AOMG 소속의 정찬성 선수가 이날 게스트 파이터로 초청을 받으면서 통역을 위해 행사에 동행했다. 오르테가는 정찬성과 지난해 연말 대결을 벌이려 했으나 부상으로 경기가 무산됐던 선수다.오르테가는 정찬성이 화장실에 간 사이 박재범에 접근해 통역을 문제삼으며 시비를 벌였으며 박재범의 뺨을 때린 것으로 알려졌다.이에 대해 AOMG 측은 "오르테가 선수 측에서 시비가 있었던 건 사실"이라면서 "경호원들의 빠른 제재로 퇴장 조치됐고, 많은 분이 걱정하는 부상은 없었다. 현재 건강에는 전혀 이상 없는 상태"라고 밝혔다.