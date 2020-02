래퍼 씨잼이 파격적인 럽스타그램을 선보였다.씨잼은 27일 자신의 인스타그램에서 영어로 "침대에서 널 바라보며"(watching you on my bed)란 글과 함께 연인의 모습을 담은 사진을 공개했다.공개된 사진에는 수건으로 머리를 말리고 얼굴에 화장품을 바르는 여자친구의 일상적인 모습이 담겨 있다. 또 씨잼이 거울을 보는 연인의 볼을 어루만지는 듯한 순간이 포착됐다.씨잼은 지난달부터 여자친구와 함께 찍은 사진들로 럽스타그램을 이어오고 있다. 지난 23일에는 "내 여자한테 왈왈거리는 애들아, 내 변호사님 목소리를 듣게 될 거다"란 경고 메시지를 전해 연인에 대한 애정을 드러내기도 했다.한편 씨잼은 27일 정오에 열린 제17회 한국대중음악상에서 지난해 5월 발표한 앨범 '킁'으로 최우수 랩&힙합 음반에 선정됐다.선정위원 남성훈은 씨잼의 '킁'에 대해 "가장 유행하는 스타일을 독보적인 모양새로 구현하는 데 성공한 '킁'은 2019년 단연 돋보인 힙합 음반"이라고 평했다.