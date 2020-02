▶ 두 달에 한 번씩 싱글 공개 예정

▶ 장대한 스케일의 서사적 구성

▶ 리더 심상욱은 개인 채널(1인 미디어) 토크쇼도 진행

[스포츠한국 조성진 기자] 헤비메틀 밴드 뮤즈에로스가 오랜만에 새 앨범을 발매한다.1980년대 중후반에 결성된 뮤즈 에로스는 시나위와 함께 한국 헤비메틀 1세대를 대표하는 그룹이다.뮤즈 에로스는 첫 싱글 ‘Welcome to Zombie Park’를 선보인다고 27일 밝혔다. 싱글 ‘Welcome to Zombie Park’는 뮤즈 에로스가 30년 넘게 추구해 오고 있는 장대한 스케일의 서사시를 헤비메틀로 표현한 작품이다.뮤즈에로스 보컬·기타이자 리더 심상욱(티 나인)은 “싱글 ‘Welcome to Zombie Park’ 발매를 시작으로, 두 달에 한 번씩 새 싱글을 꾸준히 공개할 예정”이라며 “2개월 간격으로 공개되는 싱글은 이후 한 장의 정규앨범에 담아 출시할 것”이라고 전했다.대중적인 가요가 아닌, 매니아 취향의 헤비메틀 곡을 2개월 간격으로 꾸준히 신곡으로 발표하는 시도는 국내 메틀계에선 흔치 않은 일이다.한편, 뮤즈에로스 리더 티 나인(심상욱)은 밴드 활동 이외에 2년 전부터 토크쇼 형태의 개인 채널(1인 미디어)을 운영 중이다. 음악계 ‘마당발’로 통하는 심상욱답게 음악인은 물론 영화감독, 배우, 사진작가, 아나운서, 심지언 저널리스트들에 이르기까지 다양한 분야에 종사하는 유명인들을 초대해 토크쇼를 진행하고 있다.