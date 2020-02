그룹 방탄소년단이 팬들과 관련된 앨범 발매 이벤트를 연기했다.26일 방탄소년단의 공식 SNS에는 "3월 7일 진행 예정인 BTS 정규 4집 위플리 앨범 발매 이벤트 <‘보’이는 ‘라’이브 ‘해’요 in Seoul> 일정이 잠정 연기되었음을 안내드린다”고 밝혔다.이어 "아티스트와 팬 여러분의 건강과 안전을 최우선으로 고려하고, 코로나19 확산 방지를 위해 다수가 밀집하는 행사를 자제해달라는 정부 방침에 협조하기 위한 결정이오니 팬 여러분의 양해 부탁드린다”고 덧붙였다.한편 향후 일정에 대해서는 "계획에 대해 결정된 바는 없으며, 코로나19 확산 경과 및 추이를 보며 세부사항이 확정되는 대로 안내드리겠다”고 덧붙였다.안녕하세요.3월 7일 진행 예정인 BTS 정규 4집 위플리 앨범 발매 이벤트 <‘보’이는 ‘라’이브 ‘해’요 in Seoul> 일정이 잠정 연기되었음을 안내드립니다.아티스트와 팬 여러분의 건강과 안전을 최우선으로 고려하고, 코로나19 확산 방지를 위해 다수가 밀집하는 행사를 자제해달라는 정부 방침에 협조하기 위한 결정이오니 팬 여러분의 양해 부탁드립니다.향후 진행 계획에 대해 결정된 바는 없으며, 코로나19 확산 경과 및 추이를 보며 세부사항이 확정되는 대로 안내드리겠습니다.<‘보’이는 ‘라’이브 ‘해’요 in Seoul>에 많은 기대를 보내주신 팬 여러분께 일정 연기 소식을 전하게 되어 진심으로 사과드립니다. 혹시라도 발생할 수 있는 코로나19 추가 감염과 확산 등을 예방하기 위한 조치이니 모쪼록 양해 부탁드립니다.