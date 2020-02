방탄소년단의 리더 RM이 새앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'의 창작 과정에서 창작자로서 아픔을 겪었음을 공개했다.RM은 24일 오후 '방탄TV' 유튜브 채널 생중계를 통해 방탄소년단의 새 정규앨범 'MAP OF THE SOUL : 7' 발매 기념 간담회에서 "이번 앨범의 작업을 하면서 '블랙스완'을 쓰면서 영화 '블랙스완'을 다시 봤다. ‘We are Bulletproof : the Eternal’와‘Louder than bombs’를 다운된 톤으로 작업했는데 그 때 작업실을 나와서 울면서 썼다"고 말했다.RM의 답변은 한 취재진이 "새 앨범에 방탄소년단의 7년이 고스란히 담겼다. 리부트 콘셉트 앨범이어서 데뷔초 앨범의 재해석이기도 하다. 지난 7년을 되돌아보고, 앞으로 일곱 멤버가 함께 보낼 7년을 어떻게 채우고 싶나"라는 질문에 따른 것이었다.RM은 이어 "예전 생각도 나고 여전히 싸우는 것 같다. 약한 모습을 그대로 드러내고 내가 인정하는 것에 대해 아직도 나는 이런 시련과 두려움을 가지고 있다고 표현하는 것에 대해 두려움이 있다"고 말했다.RM은 "7년을 돌아보면서 뭣도 모를 때도 있었고 실수 할 때도 있었고 잘했다 할 때도 있었다. 멤버들 중 나를 빼고 6명의 모습 돌아보면 '참 잘했다, 운이 좋다'고 생각된다. 이 사람들과 여기서 이런 음악을 하고 이런 춤을 출 수 있다는게 '이만한 행운이 있을까' 생각된다"고 말했다.이어 "여기 있는 기자들과 이 수많은 아미를 마주하는 행운이라는게 이것 덕분에 두 발을 땅에 붙일 수 있다. 나는 대단한 사람이 아니고 그저 그런 사람이라고 생각할 수 있다. 이런 큰 행운 속에 있다. 7년동안 우리끼리 얼굴을 늘 보면서 익숙하고 질리기도 하고 '아유 오늘 또 보네' 이러기도 하지만 우리 같이 건강하게 하루 하루를 잘 느끼며 행복하게 해나가고 싶다"고 말했다.한편 방탄소년단은 지난 21일 정규 4집 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'을 전세계에서 동시에 공개했다. 해당 앨범은 판매 3일 만인 24일 오전 판매량 300만 장을 돌파하며 대기록을 세우고 있다. 이 앨범은 발매 1시간 만에 누적 판매량 100만 장을 돌파했고, 하루 만에 265만 장의 판매를 기록한바 있다.‘MAP OF THE SOUL : 7’의 타이틀곡 ‘ON’은 방탄소년단의 파워풀한 에너지와 진정성을 담은 곡이다. 대규모 세션과 함께 녹음한 UCLA 마칭 밴드의 사운드가 돋보이는 노래이다. 주어진 길을 운명으로 받아들이고 계속해서 전진하겠다는 방탄소년단의 다짐이 담겨 있다.