방탄소년단이 전세계적인 인기를 누리게 된 이유에 대해 고심 끝에 답변을 내놨다.방탄소년단은 24일 오후 2시 유튜브 생중계로 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7(맵 오브 더 솔:7)' 글로벌 기자간담회를 진행했다. 이날 기자간담회는 애초 취재진을 초청해 진행될 계획이었으나 전국적으로 확산되는 코로나19 때문에 유튜브 생중계로 진행됐다.방탄소년단의 리더 RM은 이날 국내 취재진들이 제시한 사전 이메일 질문 중 '방탄소년단의 음악이 전세계적으로 영향력을 미치게 된 이유를 말해달라'는 내용에 대해 "이런 질문을 주셔서 감사하고 과분하다. 이번에 뉴욕에 가서도 매 매체마다 이런 질문을 받았다. '멤버 본인들은 전세계적으로 사랑 받는 이유가 뭐라고 생각하나'고 물으신다. '왜 이렇게까지 다양한 전세계 팬들의 마음을 끌어올수 있었나' 질문을 받았다"라고 말했다.RM은 "진지하게 생각해보고 우리끼리 얘기도 해봤다. 어떤 때는 '귀엽고 사랑스럽고 매력적이라서'라며 농담을 섞어 답변 드리기도 했고 또 어떨 땐 진지하게 답변 드린 적도 있다"며 "제 생각을 솔직히 말씀드리면 복합적일 수밖에 없다. 2017년 빌보드에 처음 갔을 때 '케이팝은 복합적이다. 음악과 우리의 소통과 뮤직비디오 등이 다양하게 합쳐져 나오는 선물상자다'라고 말씀 드렸다"고 말했다.이어 "여전히 그 생각은 변함이 없다. '마음 속 본질 즉 코어가 무엇에 대한 것이냐'에 답이 있다고 생각한다. 제 짧은 지식, 사견으로는 미술도 그렇고 시대성을 가장 많이 나타낸 아티스트들이 대중에게 사랑을 받는다. 우리는 우리의 개인적 이야기를 음악으로 표현했고 안무로도 보여드린다. 퍼스널한 이야기들이 범세계성을 띨 수 있는 시대가 아닌가. 우리가 느끼고 있는 고민이 한국에서만 느끼는 게 아니고 전세계의 우리 세대 사람들이 느끼고 공감하고 있기에 우리가 퍼포먼스로도 음악으로도 펼쳐 내고 보여드린 것이 매력적이게 보이지 않았나 생각한다"고 말했다.RM은 이어 "많은 아미분들이 우리 그룹을 좋아해주시면서 한국 문화와 한국어에 대한 공부를 하신다고 들었다. 한국어가 모국어인 우리에게 너무 감사하고 자랑스럽다"고 말했다.이어 그동안 내놓은 3장의 앨범이 빌보드 200에서 차트 1위에 오르는 대기록을 써서 '기록 소년단'으로 불리는데 새앨범도 1위에 오르겠는가를 묻는 질문에 슈가가 답을 이어갔다.슈가는 "앨범의 성적도 중요하지만 우리 앨범으로 많은 분들이 행복해 하신다면 이보다 좋은 결과가 있을까 싶다. 팬들의 사랑에 보답하기 위해 항상 노력하고 있다"고 답했다.이어 항상 좋은 성적을 올려야 하는 것에서 압박은 없는지 묻는 질문에 "압박이 없다고 하면 거짓말이다. 목표보다 목적이 더 중요하다. 기록으로 인한 성과보다 성취가 중요한 시기다. 할 수 있는 것을 즐기며 나아가다 보면 더 좋은 성과가 있지 않을까"라고 답했다.이어 지민은 "이번 앨범은 그동안 우리가 겪은 모든 일을 담은 앨범이다. 우리 노래가 너무 좋아서 자신감을 가지게 됐다. 이번 앨범이 너무 좋아서 자신감과 설렘을 가지고 있다"고 답했다.자신의 솔로곡인 '필터'와 앨범의 타이틀곡인 '온' 중 어떤 곡이 더 좋냐는 질문에 지민은 "저는 우리 멤버 전부 함께 있는 게 더 좋다"며 "당연히 '온'이 좋다"고 답했다.한편 방탄소년단은 지난 21일 정규 4집 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'을 전세계에서 동시에 공개했다. 해당 앨범은 판매 3일 만인 24일 오전 판매량 300만 장을 돌파하며 대기록을 세우고 있다. 이 앨범은 발매 1시간 만에 누적 판매량 100만 장을 돌파했고, 하루 만에 265만 장의 판매를 기록한바 있다.‘MAP OF THE SOUL : 7’의 타이틀곡 ‘ON’은 방탄소년단의 파워풀한 에너지와 진정성을 담은 곡이다. 대규모 세션과 함께 녹음한 UCLA 마칭 밴드의 사운드가 돋보이는 노래이다. 주어진 길을 운명으로 받아들이고 계속해서 전진하겠다는 방탄소년단의 다짐이 담겨 있다.