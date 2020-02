그룹 방탄소년단(BTS)의 새 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 발매 기념 기자간담회가 온라인으로 개최된다. 급격히 번지고 있는 코로나19 확산 방지를 위한 대책이다.24일 오후 2시 방탄소년단은 'BANGTANTV' 유튜브 채널을 통해 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 전세계 기자 간담회를 진행한다.1부에서는 글로벌 미디어 사전 질문을 토대로 MC와 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 관련 토크를 나누며, 현장 질의응답 대신 이메일 통해 신청받은 미디어 질의응답을 2부에서 진행한다.빅히트엔터테인먼트 측은 이에 대해 "최소한의 위험도 차단하기 위해 24일 오후 1시45분 서울 강남구 코엑스에서 열릴 예정이던 '방탄소년단 글로벌 기자간담회'는 유튜브 생중계로만 진행하는 것으로 결정했다"며 "기대하셨던 많은 미디어 관계자분들께 거듭 양해 말씀드리며, 이러한 조치가 기자님들의 안전과 건강을 고려한 점임을 이해 부탁 드린다"고 설명했다.한편, 방탄소년단은 이번 신보 발매 하루 만에 265만 3050장의 판매고를 올렸고 아이튠즈 91개 지역에서 톱 앨범 차트 1위에 등극했다.