뷔와 절친한 배우 박서준과 박형식이 방탄소년단 신곡 'ON'을 극찬했다.박서준은 21일 자신의 인스타그램에 방탄소년단 'ON' 뮤직비디오의 한 장면과 함께 "매번 놀랍다. 아니 매번 더 놀랍다"란 글을 올렸다.박형식 역시 뷔가 등장한 장면과 함께 "이제는 그냥 예술이네"란 짧은 평으로 신곡을 극찬했다.방탄소년단은 이날 오후 6시 네 번째 정규앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'을 전 세계 동시 발매했다.신곡 14곡을 포함해 총 19개 트랙이 실린 이번 앨범의 타이틀곡은 'ON'이다. '키네틱 매니페스토 필름'이란 이름이 붙은 'ON'의 공식 뮤직비디오는 댄서 30여명과 12명의 마칭 밴드 등이 등장해 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보였다.한편 박서준과 박형식, 뷔(본명 김태형)는 지난 2017년 2월 종영한 드라마 '화랑'에 함께 출연했다.