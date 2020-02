그룹 방탄소년단이 타이틀곡 'ON' 스포일러를 공개했다.21일 낮 12시 네이버 V 라이브에서는 'BTS Comeback Special: '보'이는 '라'이브 '해'요'가 진행됐다.이날 제이홉은 '동작'을 스포했다. 이에 제이홉의 동작 힌트에 지민은 "내가 봤을 때는 춤이 공개돼도 이게 뭔지 모를 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.지민은 '그림'으로 타이틀곡을 표현했다. 스케치북에 그린 그림은 화가 난듯한 사람이 "가지고 와!"라고 말하는 모습이었다. 슈가 역시 '그림'으로 표현, 발차기를 하는 사람의 모습을 그렸다.이어 정국은 '연기'로, 진은 '대규모 퍼포먼스'라고 힌트를 줬다. 또한, 뷔는 안무가 아닌 '춤'으로, RM은 '표정'으로 스포를 전해 기대감을 높였다.한편, 방탄소년단은 오늘(21일) 오후 6시 네 번째 정규 앨범 '맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)'을 전 세계 동시 발매한다.