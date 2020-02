영화 '007 노 타임 투 다이'가 4월 8일 국내 개봉을 확정지은 가운데, 빌리 아일리시가 부른 주제곡 ‘No Time To Die’의 음원과 영상도 뜨겁다.18일(현지시간) 빌리 아일리시는 영국 최고의 음악 시상식인 제 40회 브릿 어워드에서 작사 및 녹음에 참여한 친오빠인 피니어스 오코널과 함께 ‘No Time To Die’ 최초 공개 무대를 선보였다.특히 스페셜 게스트인 한스 짐머 감독의 오케스트라 사운드와 조니 마의 일렉 기타 연주까지 더해져 역대급 스케일의 무대에 폭발적인 반응이 이어졌다.외신들 역시 벌써부터 빌리 아일리시의 ‘No Time To Die’를 유력한 오스카 주제가상 후보로 언급하고 있어 '007 스펙터'(2015)의 샘 스미스, '007 스카이폴'(2012)의 아델에 이어 빌리 아일리시 역시 오스카 주제가상의 주인공이 될 수 있을지 귀추가 주목된다.한편, '007 노 타임 투 다이'는 다니엘 크레이그, 라미 말렉, 라샤나 린치, 레아 세이두, 벤 위쇼, 아나 디 아르마스, 나오미 해리스, 랄프 파인즈 등이 초호화 캐스팅 라인업을 완성, 출연한다. 4월 8일 개봉.